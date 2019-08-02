ما هي العوائد على الاستثمار من المشاركة في اكتتابات العملات الرقمية (IEO)

يظهر بين الحين والآخر اكتتاب جديد لأحد المشاريع القائمة على تقنية البلوكشين.

والتي تعرض رموزها المميزة للبيع بغرض جمع التمويل الاستثماري اللازم لمواصلة عملها وتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر.

تعرف بالتفصيل على الاكتتاب القادم على منصة BitMax.Io

ليبقى العائد الاستثماري هو الحجر الأساس الذي يهم المستخدمين والمهتمين بصناعة العملات المشفرة.

إذ هناك من هذه الاكتتابات من يحقق عوائد جيدة للمستثمرين الأوائل فيها ومنها من لا يفعل بل ويتسبب في خسارة الأموال.

مؤخرا قام السيد “Larry Cermak” أحد الباحثين في تقنية البلوكشين والعملات المشفرة ومدير أبحاث شركة “The Block” بنشر تغريدة حول اداء اكتتابات IEO في سنة 2019.

ووفقا لما نشره “Cermak” فإن هناك 180 مشروع بلوكشين عرضت طرحها الأولي IEO ، وهناك أكثر من 40 منصة تداولية استضافت على الأقل عملية اكتتاب واحدة.

معروف عن “Cermak” التركيز على العمليات التداولية المشروعة وتجنب حالات الضخ والتفريغ.

Advertisements

ومما جاءت به النتائج مايلي:

منصة بينانس بستة اكتتابات ناجحة من خلال العائد الاستثماري أمام كل من الدولار والبيتكوين.

منصة OKEx بأربع اكتتابات ناجحة، تليها مباشرة منصة هوبي بخمسة ناجحة لكنها ليست بحجوم العوائد الاستثمارية الأولى.

تقدمت منصة بينانس أشواطا على أقرب منافسيها وأصبحت علامة فارقة في استضافة الاكتتابات بنجاح ويعود ذلك لحجم التداول على المنصة والسمعة الحسنة لديها.

يوصي “Cermak” في الأخير بضرورة توخي الحيطة والحذر عند اختيار الاستثمار في أحد مشاريع IEO نظرا لتقلب أسعارها الشديد والقراءة جيدا حول مشروعها والفريق العامل عليها.

اقرأ أيضا:

اكتتابات العملات الرقمية (IEOs) تنجح في جمع 262 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية

تقرير: نتائج الاكتتابات عبر منصات التداول (IEO) حتى مطلع شهر مايو الحالي

لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) توافق على أول اكتتاب قائم على شبكة الايثيريوم