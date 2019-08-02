كيف تتعامل مع المخاوف و القلق عند التداول في عالم الكريبتو كرنسي؟

الخوف والقلق عواطف انسانية تؤثر بشكل كبير على سير عملية التداول في الكريبتو والعملات الرقمية.

والفرق بين المتداول العادي والمتداول المحترف ليس أن المتداول المحترف ليس عنده خوف بل ما يميزه هو إداركه لهذا الخوف وابقائه تحت السيطرة.

ليخرج في الأخير بقرارات أكثر عقلانية ورؤية نتائج أكثر ايجابية.

يؤثر الخوف بشكل عام بجعل الناس يفكرون بطريقة غير عقلانية ويجعل الأمور تنتقل من السيء نحو الأسوء

حيث أظهرت بعض الدارسات العلمية بأن القلق من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب العمليات الذهنية ويعيق الأداء في المهام الصعبة التي تحتاج كم كبير من حضور الوعي والادراك.

ما يعني أن القلق يؤثر بشكل مباشر في عملية تداول العملات الرقمية المشفرة.

حيث يحتاج الأمر إلى حضور ذهن وقدرة عقلية تقيم الوضع بأكمله وتراعي جميع الظروف والامكانيات.

ومن نتائج الخوف تأثيره على رؤية المتداول للأمور حيث تجعله ينظر للتداولات السيئة فقط ويركز على الاخفاقات السابقة ما يعني المزيد من السلبية في معالجة العمليات التداولية.

يصرح السيد “سام ايفانز” المدرب الرئيسي في Forex XLT بما يلي:

“الخوف أكبر عقبة يجب على المتداول مواجهتها وإن لم يفعلوا فستؤخرهم أكثر من أي شيء آخر”.

معروف عن سوق العملات الرقمية المشفرة بأنه شديد التقلب ما يعني خوف مضاعف.

عملية التداول ليست كلها مربحة وكل ونسبة الربح الممكن تحقيقها.

والفروق الفردية حاضرة بقوة في عمليات التداول حيث كل ومهارته في التحكم في عاطفة الخوف.

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فإذا كان تركيز المتداول منصب على العمليات التداولية الخاسرة ورؤيتها دون غيرها من الناجحة فحتما سيؤثر ذلك على اتخاذ القرارات المستقبلية.

نفصل أكثر في الأمر:

عند تعثر المتداول في عدة صفقات خاسرة فذلك يؤدي إلى ارتكاب قرارات غير عقلانية في محاولات يائسة لتدارك الخسائر.

إذ من الممكن أن يدخل المتداول في عملية تداولية لا تدخل ضمن مساره وخطته العادية وتنتج كردة فعل متهورة لتدارك الموقف التداولي الخاسر.

الخوف أيضا يجعل المتداول أكثر تردد في التصرف بشكل حاسم في صفقات تتطلب ذلك، أو في وضع حد للخسارة أو اتخاذ اجراءات تداولية قوية.

الخبرة هي الحل الأساسي لما تم طرحه، إذ تساعد الخبرة في اكتساب عقلية أكثر صلابة وتجعل الأمور والقرارات المتخذة تتسم بعقلانية أكثر وتتغلب على الجانب العاطفي.

ولا يمكن نفي دور الخوف تماما إذ يعد أفضل طريقة أيضا لتجنب عدة مواقف خطرة.

ولأن الثقة الزائدة أيضا قد تؤدي إلى أخطاء جسيمة.

وعليه وخلاصة مقالنا هذا أن التعلم واكتساب الخبرة هو الطريق الممتاز لتحسين العمليات التداولية واكتساب ذهنية تداولية قوية.

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