تعرف بالتفصيل على الاكتتاب القادم على منصة BitMax.io

في هذا الموضوع سنتعرف بشيء من التفصيل حول الاكتتاب الجديد الخاص بعملة UltraAlpha الذي سيطرح على منصة BitMax.

إسم العملة UltraAlpha الرمز UAT

الحجم الاجمالي للعملة 500 Million UAT

الحصة المطروحة للبيع العام 2 M USDT = 25,090,008 UAT

منصة الإكتتاب BitMax.io

نوع الإكتتاب بيع عام

موعد الإكتتاب

ملاحظة: (جميع التواريخ والتواقيت معدلة حسب التوقيت المحلي في مكة المكرمة)

12-8-2019 لغاية 14-8-2019

آلية العمل لتخصيص العملة

80% من الكمية توزع بناءً على رصيد حسابك في المنصة.

20% عبارة عن تذاكر يانصيب

استلام العملة المخصصة لك من الإكتتاب

50% من العمله توزع قبل التداول “خلال 24 ساعة من انتهاء الجولة الثالثة للإكتتاب” في المنصة بينما الكمية المتبقية توزع حسب ماهو مفصل في ورقة المشروع البيضاء بواقع سنة من الآن تقريباً.

عدد الجولات: 3

الآلية لكل جولة:

يتم العمل بآلية التوزيع المذكورة بالاعلى بالتوازي “العمليتين بنفس الوقت”

الجولة الأولى بتاريخ 12-8-2019

السعر 1 UAT = 0.075 USDT

الجولة الثانية بتاريخ 13-8-2019 السعر 1 UAT = 0.08 USDT

الجولة الثالثة بتاريخ 14-8-2019 السعر 1 UAT = 0.085 USDT

وقت اللقطة للرصيد في جميع الجولات: الساعه 3 فجراً

فترة الشراء لكل جولة بنفس التاريخ من الساعة 4 فجراً لغاية الساعة 8 مساءً

الطريقة الاولى: آلية توزيع الحصص بالنسبة للرصيد (وسيلة الدفع USDT)

الحد الاقصى لحصتك سيتم احتسابها بناءً على رصيدك في حساب CASH “اسم حساب التداول الخاص بالمنصة” وقت اخذ اللقطة ويتم احتساب الرصيد بما يعادل من عملة USDT

العملات التي سيتم احتسابها من الرصيد: USDT ، BTC ، ETH

أقل رصيد كي تكون مؤهل لدخول الطريقة الأولى عند اخذ اللقطه 2000 USDT

كيفية الشراء:

1. خلال الفترة المخصصة للشراء من كل جولة تقوم بطلب شراء حصتة من عملة UAT في صفحة البيع العام وفقاً للمتطلبات التالية.

الحد الادنى: 1 USDT

الحد الأعلى: 3000 USDT

في كل جولة يحق لك تقديم طلب شراء مرة واحدة فقط خلال المدة المخصصة للشراء ولن تستطيع تعديل طلبك بعد ذلك.

في نهاية فترة الشراء سيتم تحديد الحصص بناءً على رصيدك وقت اللقطة و تتم المحاصصة بعد احتساب جميع ارصدة من تقدموا بطلبات الشراء.

لن يتم تجميد رصيدك من الـ USDT خلال فترة طلبك للشراء.

2. تأكيد عملية التوزيع:

بعد اقفال الوقت المخصص لطلبات الشراء واحتساب النسب المخصصة لكل فرد،،، سيتم استبعاد الارصدة الصغيرة (المخصص لهم بما يقل عن 1 USDT) من الجولة الحالية.

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3. اكمال عملية الدفع:

في نهاية فترة الشراء سيتم خصم الـ USDT المخصص لك من حساب المشاركين المؤهلين من الفترة “ساعتين” مابين الساعه 10 مساءً من نفس يوم الجولة لغاية الساعة 12 صباحاً.

سيتم خصم USDT فقط! ولن يتم خصم اي عملة غير ذلك، في حال لم يكن لديك رصيد لتغطية المخصص لك من الاكتتاب سيتم اعتبارك متنازلاً طوعياً عن حقك المخصص لك من الاكتتاب لذلك يرجى التأكد من وجود USDT يغطي المخصص لك.

الطريقة الثانية “اليانصيب”

البيع العام لكل جولة بالترتيب:

الأولى

الثانية

الثالثة

الإجمالي

160,000 USDT

120,000 USDT

120,000 USDT

عدد التذاكر الفائزة

800

600

600

حصة كل تذكرة فائزة

200 USDT (2,667 UAT)

200 USDT (2,500 UAT)

200 USDT (2,353 UAT)

توزيع تذاكر اليانصيب

يتم احتساب رصيدك في حساب CASH من عملة BTMX بالاضافة الى العملات المحجوزة منها رصيد العملة المستعار او المحجوز في حساب الرافعة المالية سيكون خاضع لآلية الاحتساب وقت أخذ اللقطه

لن يتم احتساب العملات التي يكون طلب الافراج عنها “قيد التنفيذ” مع استبعاد عملة BTMXP

الجدول التالي يوضح عدد الحد الاقصى من التذاكر الممكن الفوز بها بناءً على رصيدك من عملة BTMX وقت اخذ اللقطه للحساب.

طريقة الشراء

1. خلال فترة الشراء من كل جولة يقوم الافراد بطلب عدد التذاكر المخصص له او اقل حسب ما يرغب مع مراعاة ان تقديمة للطلب سيكون مره واحدة فقط خلال فترة الشراء المحددة اعلاه.

2. اعلان القرعه والتذاكر الفائزة:

سيتم الاعلان عن التذاكر الفائزة بعد اغلاق فترة الشراء وذلك لمدة ساعتين من الساعه 10 مساءً لغاية 12 صباحاً

سيتم استقطاع عملة BTMX فقط! من حساب CASH فقط! كوسيلة دفع لهذه الطريقة وسيتم اعتبارك متنازلاً طوعياً عن تذكرتك في حال عدم وجود رصيد كافي خلال تلك الفتره.

شروط التأهيل:

1. الموافقة على الشروط والاحكام الخاصة بالمشاركة بالبيع العام

2. استكمال نموذج اعرف عميلك المستوى الثاني KYC V2

3. دول عربية ممنوعة من المشاركة في عملية البيع العام:

العراق

السودان

سوريا

الجزائر

لبنان

ليبيا

الصومال

تونس

اليمن

المقالة من إعداد الأخ عيسى (@EisaQ8) العضو الفعال في مجموعة الخليج 365 على التيليجرام.

له ألف تحية وشكر على مجهوده وجميل عطائه.

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