كل ما يجب أن تعرفه حول تعدين عملة الايثيريوم (ETH)

زاد وانتشر صيت العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير عما كان عليه الأمر من قبل.

الأمر الذي أثر ايجابا في حجم حركة المعاملات في سوق الكريبتو بأكمله.

ما ساهم في نجاح العملات الرقمية وزاد في انتشارها أكثر عملية التعدين، التي تعتبر أهم ميزات العملات المشفرة.

من بين العملات الكبيرة القابلة للتعدين نجد متصدر ترتيب العملات المشفرة “البيتكوين” وتليه مباشرة عملة “الايثيريوم”.

عملية التعدين تجعل العملة المشفرة وسيلة متكاملة من خلال منح إمكانية الحفاظ على سجلاتها والتأكد منها من طرف شريحة كبيرة من المستخدمين.

فالايثيريوم يقدم ويوفر عقود ذكية تدار ما بين الأشخاص ويكون هناك مجموعة أخرى من المستخدمين الذي يعملون على التأكد من العقد وبقاءه سليما لغاية انجاز الغرض منه وبذلك يحل هؤلاء المستخدمين محل الخادم الفردي المركزي ويكونون مجموعة من نقاط تحقق لامركزية.

تعدين عملة الايثيريوم (ETH):

تعدين الايثيريوم عبارة عن عملية يتم من خلالها انشاء عملات ايثيريوم ETH جديدة دون الحاجة للعودة لسلطة مركزية للقيام بالأمر.

عملية تعدين الايثيريوم عملية تتطلب طاقة حاسوبية عالية ووقت معالجة مثالي، حيث على المشاركين في العملية حل مشاكل رياضية معقدة للحصول على مكافأة نظير ذلك.

ويقوم في ذات الوقت المشاركون في عملية التعدين بالمصادقة على المعاملات الصالحة داخل الشبكة، وبمجرد المصادقة يتم اضافة كتلة جديدة داخل الشبكة، ويتم توزيع المكافأة على انشاء هده الكتلة الجديدة على جموع المعدنين والمقدرة بـ5 ايثيريوم، ويتم ذلك في ظرف 12-15 ثانية.

لإنشاء كتلة جديدة في بلوكشين الايثيريوم يجب الحصول على مصادقة 51% من المشاركين.

اجمالي امدادات عملة الايثيريوم غير محدودة وليس لديها سقف محدد، ما يجعلها ملائمة للمعدنين.

هناك عدة طرق لتعدين عملة الايثيريوم منها التعديين الجماعي او التعدين الفردي، ويتم كل ذلك من خلال استخدام نظام حاسوب عادي ومن خلال جملة من أسطر الأوامر.

طرق تعدين الايثيريوم:

لتعدين الايثيريوم توجد عدة طرق لفعل ذلك وهي كما يلي:

1- التعدين الجماعي:

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أحد الخيارات المستحسنة خاصة إذا كان المستخدم لا يمتلك عتاد قوي لتعدين الايثيريوم، حيث يجتمع مجموعة من الأشخاص ويقومون بعملية التعدين والمصادقة الجماعية ثم بعدها يتم تقسيم المكافآت حسب قوة المشاركة.

عند الوصول لمقدر معين من الايثيريوم يتم ارساله لمحفظتك، وفي العادة يتم فرض رسوم ما بين 1-5% للاشتراك في المجموعة.

2- التعدين الفردي:

عملية التعدين الفردي يستخدم فيها المستخدم وحده معداته الخاصة لتعدين الايثيريوم دون مشاركة المكافأة مع أحد.

لكن يجب أخذ في الحسبان وجوب توفر عتاد وموارد هائلة للتمكن من تعدين الايثيريوم، حيث يجب أخذ عدة عوامل بالحسبان مثل: درجة الحرارة، التهوية، تكاليف الكهرباء.

3- التعدين السحابي:

وهي استئجار موارد حاسوبية من طرف جهة معينة مقابل دفع اشتراكات مالية محددة حسب القدرة المعالجة المقدمة، للتعدين السحابي مزايا وسلبيات.

بالنسبة لمزاياه فلا يتطلب الأمر دفع فواتير الأعطاب التي قد تصيب الأجهزة، التخلص من الفوضى المصاحبة لعمل الأجهزة أما عن اهم السلبيات فهي عدم امكانية تخصيص الأجهزة والبرامج بشكل كبير.

في الأخير يمكن القول أن عملية تعدين الايثيريوم عملية مجدية نظرا لما يقدمه مشروع العملة في ساحة العملات المشفرة

بالاضافة إلى قيمة العملة ذاتها والتي قفز سعرها من 1 دولار إلى 300 دولار في ظرف سنة ونصف فقط.

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