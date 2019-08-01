أندورا تيليكوم توقع شراكة جديدة لتشغيل عقدة بلوكتشين

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 09:48 مساءً - دخلت شركة أندورا تيليكوم في شراكة مع ألاستريا التي لا تهدف للربح والتي تركز على الاقتصاد الرقمي لإدماج تكنولوجيا بلوكتشين في عملياتها الداخلية، وفق ما أفاد به منفذ الأخبار الصادر باللغة الإسبانية "دياري داندورا" يوم ١ أغسطس.

ألاستريا هي اتحاد يضم أكثر من ٨٠٠ منظمة غير ربحية أطلقت أول شبكة بلوكتشين وطنية متعددة القطاعات في إسبانيا في محاولة لتسهيل تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال بلوكتشين.

"لتعزيز الركن التكنولوجي"

ستقوم ألاستريا بتمكين أندورا تيليكوم من نشر شبكة بلوكتشين الخاص بها مع عقدة خاصة بها. وقال جوردي نادال، المدير العام لشركة أندورا تيليكوم، "إن الاتفاق مع شركة أستريا يسمح لنا بتعزيز الركن التكنولوجي ويسمح بالتطورات مع التقنيات المختلفة، وكلها مرجعية".

وكجزء من التعاون، تخطط الأطراف أيضًا لتنفيذ برنامج ريادة أعمال ألاستريا الذي يطلق عليه لينك تو تشين، والذي يتضمن أيضًا مشاركة حاضنة ومسرع الأعمال NIU. وقد أنشأت أندورا تيليكوم حاضنة NIU في نوفمبر الماضي، بهدف تشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

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لكن التعليم أولًا

في فبراير، أعلنت حكومة أندورا أنها ستقوم بتطبيق تقنية بلوكتشين في نظام التعليم العالي في البلاد. وتهدف المبادرة إلى إنشاء عمليات تسجيل أكثر أمانًا، حيث يصبح من الصعب العبث ببيانات الشهادات الأكاديمية المسجلة عبر بلوكتشين.

وفي نفس الشهر، أعلنت تيليفونيكا، وهي أكبر شركة اتصالات متعددة الجنسيات في إسبانيا، عن مبادرة لدعم رواد الأعمال في التقنيات المبتكرة مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. وجاء في البيان "تهدف هذه الدعوة إلى تعزيز نمو الشركات في المناطق والنظم الإيكولوجية حيث توجد بالفعل موهبة كبيرة في ريادة الأعمال".