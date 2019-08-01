لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ترغب في المساهمة في شبكة البيتكوين و الايثيريوم والريبل

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على عروض الأسعار الخاصة بالبيتكوين والايثريوم والريبل من المقاولين العاملين عليها.

حيث تهدف هيئة SEC للمشاركة في بلوكشين البيتكوين والايثريوم بالاضافة إلى عدد من أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية مثل: Bitcoin Cash و Stellar و Zcash و EOS و NEO و XRP.

إذ وكملخص لما أعلنت عنه لجنة SEC فإنها تهدف لشراء اشتراك بيانات تجارية خاصة ببعض العملات المشفرة على مستوى مؤسسة COTS لدعم جهودها في رصد المخاطر وتحسين الامتثال للقوانين الحكومية.

وتعد مؤسسة COTS أحد المؤسسات القليلة التي تشارك بالفعل في أنشطة البحث والمراقبة في سوق الكريبتو.

تبحث هيئة SEC عن كيفية جمع البيانات الخاصة بسوق العملات الرقمية المشفرة من تجار التجزئة ومستكشفو تقنية البلوكشين والبحث في رسوم المعاملات و مدى صعوبة التعدين والمكافآت وغيرها من المجالات الواسعة في ذات التخصص.

في العديد من الأحيان يتم تقديم البيانات سابقة الذكر بشكل مجاني وهناك العديد من الشركات التي توفر خدمات في هذا التخصص بالذات.

ومما يبدو عليه الأمر فإن هيئة SEC تريد تحليل البيانات وليس الاطلاع فقط على البيانات.

الخبر الجديد والذي مفاده اهتمام لجنة SEC بتحليل بيانات العملات المشفرة والمساهمة في ذلك.

Advertisements

انقسم المهتمون بالعملات المشفرة بين من يرى بأن لهذا الخبر تأثير ايجابي على السوق وبين من يرى العكس

حيث أن الجانب الايجابي أن هيئة SEC والحكومة الأمريكية تقبل مشاريع العملات المشفرة ولا تحظرها.

بينما الجانب السلبي حسب ما يري آخرون أن ما أعلنت عنه SEC هو مجرد وسيلة أخرى لمراقبة سوق الكريبتو.

اقرأ أيضا:

لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) توافق على أول اكتتاب قائم على شبكة الايثيريوم

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تصدر دليلاً حول العملات الرقمية والكريبتو

لا جديد… هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تؤجل قرار صناديق ETF