تقول بيتباي إنها "تتوقف مؤقتًا" عن معالجة مدفوعات بيتكوين في ألمانيا

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 08:46 مساءً - أكد شركة معالجة دفع بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) "بيتباي" أنها علقت عملياتها في ألمانيا في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى كوينتيليغراف يوم ١ أغسطس.

بيتباي: "لقد توقفنا مؤقتًا عن العمل في ألمانيا"

وفي البريد الإلكتروني المذكور أعلاه، استشهد ممثل العلاقات العامة لبيتباي جان جوسكي بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل في ألمانيا باعتباره السبب في أن الشركة قررت تعليق خدماتها في البلاد.

وأضافت الشركة أنها تقوم حاليًا بتقييم إضافة دعم لألمانيا مرة أخرى في المستقبل. وقد أخبر المتحدث باسم بيتباي كوينتيليغراف قائلًا:

"صرحت ألمانيا علنًا أنها تريد من شركات العملات المشفرة تقديم طلب للحصول على ترخيص يبدأ في عام ٢٠٢٠. لقد أوقفنا عملياتنا في ألمانيا أثناء قيامنا بتقييم الحاجة إلى التراخيص الألمانية." Advertisements

الشركات الألمانية تتوقف عن قبول بيتكوين

وفي الوقت نفسه، أعلنت مواقع أخبار تكنولوجيا المعلومات المحلية كومبيوتر بيز في وقتٍ سابق اليوم أنها لن تكون قادرة على تقديم عملات بيتكوين كوسيلة للدفع نتيجة لتعليق خدمات بيتباي في البلاد.

ومع ذلك، فإن الموقع الإخباري يعترف أيضًا بأن معظم المشتركين فيه يدفعون باستخدام باي بال، حيث يستخدم البعض التحويلات البنكية بدلًا من ذلك بينما لا يبدو بيتكوين أحد خيارات الدفع الشائعة. ومع ذلك، توجد بدائل لمعالجات المدفوعات مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مثل BTCPay Server، والتي تقلل من الاعتماد على مزودي خدمة الجهات الخارجية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية الشهر الماضي، ابتداءً من العام المقبل، فإن قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة التي تتطلب من شركات العملات المشفرة أن تحصل على ترخيص صادر عن الهيئة الاتحادية للرقابة المالية ستدخل حيز التنفيذ في ألمانيا.