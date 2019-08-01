سعر بيتكوين يتمسك بمستوى ١٠٠٠٠ دولار مع ارتفاع سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 08:46 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) مرة أخرى فوق علامة ١٠٠٠٠ دولار مرة أخرى، في حين تشهد معظم أعلى ٢٠ عملة خسائر يوم ١ أغسطس.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ١,٠٦٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١٠٣٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٢,٦٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٢٢,٧ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣,١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتُظهر بيانات كوين٣٦٠ أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو نصف بالمائة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢١٤ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ٠,٩٢٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بنسبة ١,٩٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند مستوى ٠,٣١٢ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٠,٩٥٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، فإن الشركات الوحيدة التي سجلت مكاسب أخرى غير بيتكوين هي تيزوس (XTZ)، التي ارتفعت حوالي ٧,٨٨٪، وباينانس كوين (BNB)، الذي ارتفع حوالي ٣,٧٣ ٪، لايتكوين (LTC)، التي ارتفع حوالي ٢.٨٣ ٪ و بيتكوين كاش (BCH)، بزيادة ٠,١٣٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٧٤,١ مليار دولار، أي حوالي ١,٢٦٪ أقل من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.