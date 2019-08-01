هيئة تداول السلع الآجلة لم توافق بعد على عقود بيتكوين الآجلة المادية من ليدجر إكس بعد: تقرير

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 08:46 مساءً - أكدت هيئة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) أن ليدجر إكس لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الوكالة لتقديم عقود بيتكوين الآجلة المادية، وذلك وفقًا لبيان حصلت عليه كوين ديسك.

إعلانات مزيفة حول موافقة هيئة تداول السلع الآجلة

حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم أمس، قالت ليدجر إكس في إعلان يوم ٣١ يوليو إن عرضها المادي لعقود بيتكوين الآجلة كان مباشرًا على منصة التداول أومني. ومع ذلك، فإن أحدث تأكيد من هيئة تداول السلع الآجلة يشير إلى أن هذا قد لا يحدث.

حيث أشار توماس ج. تومبسون، المتخصص في المشتقات المالية، على موقع تويتر إلى أن "هيئة تداول السلع الآجلة لا تظهر أي عقود مستقبلية معتمدة من قبل" الشركة. ويخلص إلى أن ليدجر إكس ربما أطلقت للتو مقايضاتها الحالية على منصة العقود الآجلة الجديدة. ومع ذلك، فقد خلص إلى أنه:

"لا يزال التطور مهمًا لأن المستثمرين الأفراد الآن يمكنهم تداول خيارات مبادلة بيتكوين". Advertisements

"إطلاق وهمي"

وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "ذا بلوك" لأخبار العملات المشفرة في وقت سابق اليوم أن العديد من الأدلة تشير إلى أن الإطلاق، في الواقع، لم يحدث. ويقتبس المراسل من قائد صناعة مجهول يعلق على التطوير:

"نحن لا نرى أي حجم تداول تم الإبلاغ عنه أيضًا. مجرد إطلاق وهمي."

ومع ذلك، أعلن حساب ليدجر إكس الرسمي على تويتر اليوم عن إطلاق ليدجر إكس أومني، حيث رحب بالمستخدمين للاشتراك في "الوصول المبكر".

كما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت باكت، وهي منصة بيتكوين الآجلة التي طال انتظارها من إنتركونتيننتال إكستشينج، اختبار تسليم عقود بيتكوين الآجلة.