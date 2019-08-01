منصتان فقط من أصل 10 منصات تداولية يمكن الوثوق بها حسب تقرير جديد

أطلق موقع CryptoCompare تقرير جديد مفاده بأن هناك اثنان فقط من أصل 10 منصات تداولية للعملات المشفرة يمكن الوثوق بها.

التقرير الجديد حمل أخبار غير جيدة للمستخدمين الذين يتاجرون في منصات التداولية التي توفر فقط العملات المشفرة نظير العملات المشفرة والتي تشكل في واقع الأمر 84% من اجمالي السوق.

وبحسب ذات التقرير فإن المنصات الأكبر من حيث حجم التداول هي كل من منصة CoinTiger و منصة بينانس.

وجاء في التقرير بأن هناك منصتان فقط موثوق بها هي كل من منصة بينانس ومنصة OKEX واللتان حصلتا على الدرجة A.

بالنسبة لنتائج التقرير الذي كشف عنه موقع CryptoCompare فقد تم البدء في استخدامه منذ شهر يونيو الماضي ويقوم بتصنيف المنصات التداولية من A إلى غاية الحرف F حسب ترتيب الحروف الأبجدية باللغة الانجليزية.

وبالنسبة للمعايير المعتمدة في التقييم فهي: المنطقة الجغرافية، البيئة التنظيمية، الاستثمار، فريق العمل، توفير البيانات، المراقبة، الجودة…

وبحسب التصنيف الجديد فقد حلت 8 منصات رائدة في الترتيب D و E وهي كل من:

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ZB ، CoinBene ، Bitforex ، HitBTC ، DigiFinex ، LBank و CoinTiger.

ومما جاء في نتائج التقرير أيضا أن معظم المنصات التداولية وبنسبة 75% تطبق الرسوم على المستخدمين

وبنسبة 24% تأخذ الرسوم عن طريق التعدين، بينما والفئة القليلة جدا لا تفرض أي رسوم.

المنصات اللامركزية مازال حجم التداول بها ضعيف حيث يقدر الحجم الاجمالي لما تم تداوله في شهر يونيو 126 مليون دولار.

يمثل تداول البيتكوين نظير USDT ما نسبته 69.4% من اجمالي حجم التداول، وبذلك مازالت عملة Tether العملة الأكثر تداولا نظير البيتكوين.

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