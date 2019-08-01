مشروع nOS يتخلى عن شبكة النيو (NEO) و يكشف عن شراكة جديدة

تحول مشروع من شبكة بلوكشين إلى أخرى له دلالات كثيرة.

فقد يضر الشبكة التي كان عليها خاصة إذا كان المشروع الذي يريد التحول مشروع كبير ومشهور وقوي

وبإعلانه الرحيل فسيؤثر سلبا وخاصة اعلاميا على الشبكة المستضيفة.

أما إذا كانت الشبكة المستضيفة قوية وأشهر من المشروع نفسه مثل شبكة الايثيريوم فلن يؤثر اطلاقا هجرة المشاريع منها أو بقائها.

أعلن مشروع nOS في ورقة بيضاء أنه سيتخلى عن شبكة بلوكشين النيو ليتحول ويدخل إلى شبكة بلوكشبن ARK نظرا لأن تصميم هذه الأخيرة معد لاستقبال تطبيقات الويب المختلفة ويمكن بواسطتها تنفيذ نمادج الأعمال التي تعمل بتقنية البلوكشين.

حيث يرى مشروع nOS في إطار عمل شبكة ARK بأنه أكثر توافقا مع ما تطمح إليه الشركة من أهداف.

للعلم قام مشروع nOS بإصدار عرضه الأولي ICO على بلوكشين النيو في شهر نوفمبر الماضي.

من المتوقع وبحلول شهر سبتمبر القادم يكون مشروع nOS قد انتهى من اختبار تقنية ARK Core.

جلب مشروع nOS مجموعة من التطبيقات الحيوية لتعمل على شبكة النيو

Advertisements

لكن “دين فان دوجتيرين” مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة nOS يعتقد ويرى في الشراكة الجديدة مع ARK هي الأساس لتحقيق جملة الأهداف المرسومة في وقت سابق، حيث صرح على اثر الشراكة الجديدة المعلن عنها قائلا:

“الشراكة مع ARK تتجاوز المستوى التكنولوجي، نحن نتعاون لبناء حلول استراتيجية وتقنية تساعد على نمو كلا المشروعين”.

بالنسبة لمشروع ARK فقد اطلق رمزه المميز على شكل ICO سنة 2016

وعمل بشكل وثيق مع الهيئة التنظيمية الفرنسية AMF والبنك الوطني الفرنسي لتلبية متطلبات الامتثال القانوني اللازم.

يعمل مشروع ARK حاليا بشكل نشط لاستقدام عدد من المشاريع لتشغيلها على شبكته من خلال الدخول في محادثات معها.

في منشور جديد نُشر على موقع ARK جاء فيه المزايا التي سيحظى بها مشروع nOS عند التحول نحو شبكة البلوكشين خاصتهم وكيف سيحظى المشروع بالمرونة والاستفادة من تقنية Smart Bridge للإطلاع على المنشور بالكامل من الرابط.

اقرأ أيضا:

تعرف على تفاصيل شراكة مشروع WanChain مع أحد أكبر المتاجر الإلكترونية في ماليزيا

تعرف على تفاصيل شراكة شبكة النيو (NEO) و مشروع Ontology الجديدة

شراكة جديدة بين أحد منصات تداول العملات الرقمية و “ماستركارد” لإطلاق أول بطاقة بنكية للكريبتو بالكامل