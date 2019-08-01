الصين: نشر قائمة جديدة بأفضل 37 مشروع في مجال الكريبتو

نشر المركز الصيني لتطوير المعلومات والصناعة أحدث تصنيف له يتضمن 37 مشروع في مجال الكريبتو.
المركز الصيني لتطوير المعلومات والصناعة CCID والتابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نشر تحديث جديد لقائمة بأفضل مشاريع الكريبتو.
القائمة التي تم نشرها هي رقم 13 من جملة ما تم نشره في وقت سابق.
في شهر مايو كانت المشاريع المرتبة 35 مشروع ليتم في القائمة الجديدة اضافة مشروعين اثنين وهما كل من: مشروع Cosmos و Zilliqa.
ومما جاء في قائمة الترتيب تصدر مشروع EOS والذي يليه مباشرة مشروع الايثيريوم ثم مشروع TRON، وبحسب القائمة المنشورة فإن مشروع TRON تراجع عما كان عليه في وقت سابق أين كان يحتل المرتبة الثانية.
البيتكوين أيضا تحسن ترتيبه وهبط مرتبة واحدة.
المشاريع الجديدة المضافة والتي منها مشروع Cosmos والذي تمكن من احتلال المرتبة 10.
بينما المشروع المضاف الثاني مشروع Zilliqa فقد حل في المرتبة 24.
بالنسبة لتقييم المشاريع من طرف المركز الصيني لتطوير المعلومات والصناعة CCID فهو نفسه والقائم على ثلاث تقييمات أساسية:
التقنية الاساسية للمشروع، تطبيقه على أرض الواقع، الابداع.
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