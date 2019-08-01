لعبة PUBG تكافئ لاعبيها من خلال عملة رقمية

تعاونت شركة “Refereum” في مجال تسويق ألعاب ومقرها الولايات المتحدة مع مطور وناشر الألعاب الكورية الجنوبية عبر الإنترنت لتوسيع برنامج المكافآت داخل اللعبة ، وقد أعلنت الشركة الناشئة مؤخرا عن شراكة مع منافس لعبة “Fortnite” لعبة “PUBG” والتي حصلت على شهرة كبيرة مؤخرا ، وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت ، وتقول الشركة أنها ستكافئ لاعبي PUBG من خلال توكن RFR الخاص بها .

وقال ديلان جونز ، الرئيس التنفيذي لشركة Refereum لموقع أخبار CoinDesk :

“لقد منحت الشركة وصولاً خاصاً لنظام تسجيل الدخول إلى PUBG ، وقمنا بدمج تقنية البحث لدينا بإحكام في اللعبة من خلال الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات الإنتاج الخاصة بها “.

تستمر الحملة الأولية حتى 20 أغسطس وخلال ذلك الوقت ، سيتمكن لاعبو PUBG من كسب مكافآت من خلال تسجيل الدخول مباشرة إلى اللعبة وتحقيق الإنجازات ، مثل الفوز بالمباريات .

تقول الشركة الناشئة إنها عرضت من قبل مكافآتها على ألعاب مثل State of Decay 2 و Fortnite و Apex Legends و Battlefield series .

الشركة ، التي تقول إنها جمعت 32 مليون دولار في عملية بيع توكن خاص في أوائل عام 2018 ، أنشأت توكن RFR الخاص بها لتحسين محاذاة صانعي الألعاب واللافتات واللاعبين في الترويج ومشاهدة الألعاب الجديدة الجذابة .

تريد شركات الألعاب من الأشخاص المؤثرين أن يلعبوا ألعابهم على منصات البث المباشر مثل Twitch ، ويريدون أيضًا من اللاعبين مشاهدة تلك التدفقات وتقول Refereum أن المكافآت يمكن أن تساعد ، وأن تسجيل هذه المكافآت على وبلوكتشين يجعلها أكثر شفافية ونزاهة .

قال جونز :

“يقوم اللاعبون بالكثير من التسويق المجاني للألعاب من خلال خدمات البث المباشر ووسائل التواصل الإجتماعي ، لكن نادراً ما يتم تعويضهم بشكل كافٍ عن ذلك ومهمتنا هي في إصلاح هذا من خلال مكافأة اللاعبين بأشياء ذات قيمة حقيقية في العالم لمشاركتهم – سواء أكسبوا صورًا طارئة داخل اللعبة أو كانوا يبثون تجربتهم على Twitch. “

لعبة PUBG هي واحدة من الألعاب في الساحة التي تتنافس مع Fortnite حيث لديها أكثر من حوالي 350،000 لاعب يوميًا على “Steam” وهي منصة توزيع وإدارة حقوق رقمية واتصال ولعب جماعي عبر الإنترنت طورتها شركة فالف ويتم استخدامها لتوزيع الألعاب والوسائط ذات الصلة عبر الإنترنت ، من مطورين مستقلين إلى شركات الألعاب الكبرى .

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“PUBG هي المثال المثالي للعبة التي تريد مكافأة المتابعين لها و الإستفادة من بلوكتشين للقيام بذلك يساعدهم على الإستفادة من قاعدة اللاعبين الخاصة بهم من أصحاب النفوذ ، بغض النظر عن حجمها ، بدلاً من مكافأة أكبر الأسماء فقط .”

تقول شركة Refereum أنه يمكن إستخدام التوكن المقدم كحافز في شراء الألعاب ، أو العناصر الموجودة داخل اللعبة مثل الأسلحة ، بالإضافة إلى توجيه برامج البث المفضلة لديهم.

Refereum ليس الشركة الوحيدة التي تدخل حيز الترويج للعبة حيث تم تأسيس شركة Abyss ، ومقرها روسيا ، بتمويل من عروض العملة الأولية ICO ، مع Epic Games (شركة Fortnite) لاستخدام تقنية الترويج لتعزيز المزيد من التطوير على محرك الألعاب Epic’s Unreal Engine .

المصدر : COINDESK

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