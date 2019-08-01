بيتريكس تطلق منصة عملات مشفرة للشرق الأوسط بعد شراكةٍ جديدة

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 01:42 صباحاً - تعاونت بورصة العملات المشفرة بيتريكس مع مقدم خدمات الحفظ وبورصة العملات المشفرة البحرينية "رين مانجمنت" لإطلاق منصة لتداول الأصول الرقمية للعملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المفترض أن تجمع المنصة الجديدة بين موظفي "رين" وخبراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع البنية التحتية للتكنولوجيا والأمن في بيتريكس، وفقًا لإعلان صدر يوم ٣١ يوليو.

وستوفر المنصة جميع التوكنات المتاحة حاليًا على بيتريكس وبيتريكس إنترناشيونال. كما ستوفر أربعة أزواج تداول بيتكوين (BTC) بعملات محلية: وهي الدينار البحريني ووالدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي.

التنظيم المحلي

وفقًا للإعلان، تعتبر هذه المنصة الجديدة لتداول الأصول الرقمية أول من يحصل على ترخيص كامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث زُعم أن "رين" شاركت في الإطار التنظيمي للبنك المركزي البحريني، الذي تم إطلاقه في فبراير ٢٠١٩.

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وعلى هذا النحو، تعمل الشركة وفقًا للإطار القانوني المسمى أصول العملات المشفرة الذي أنشأه بنك البحرين المركزي (CBB). وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة Rain أنها أصبحت أول بورصة عملات مشفرة في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص تنظيمي في شكل ترخيص وحدة أصول عملات مشفرة من مصرف البحرين المركزي.

وفقًا للفريق التنفيذي لرين، فإن هدفهم هو وضع معايير دولية لبورصات العملات المشفرة في الشرق الأوسط؛ وبالنسبة لشركة بيتريكس، قال الرئيس التنفيذي بيل شيهارا إنه يعتقد أن هذه الشراكة ستساعد في زيادة الوعي بالتبني والاعتماد.

وفي وقت كتابة المقالة، بلغ حجم تداول بيتريكس خلال ٢٤ ساعة ٣١,٩ مليون دولار، ٣٥,٥٥٪ خلال اليوم، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

حلول بلوكتشين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI) مؤخرًا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية وشركة بلوكتشين الناشئة "بيرلين". ويقال إن مذكرة التفاهم تمنح غرفة تجارة وصناعة دبي حقوقًا حصرية لتقديم بعض حلول بلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تم تطويرها بواسطة مركز التجارة المستقبلية. حيث يزعم أن الحلول مصممة لتقليل مخاطر التداول وتوفير شفافية سلسلة التوريد.