دبي تطلق تحالف بلوكتشين يركز على ممارسات اعرف عميلك للشركات في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 1 أغسطس 2019 01:42 صباحاً - تهدف شراكة جديدة بين مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبنك المشرق، وشركة نوربلوك للتكنولوجيا المالية، إلى إطلاق تحالف لتبادل بيانات ممارسات اعرف عميلك (KYC) على أساس بلوكتشين في عام ٢٠٢٠. وقد نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية خبر التطور الجديد يوم ٣١ يوليو.

ويخطط كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق ونوربلوك - وهو مشروع قائم على أساس بلوكتشين في ستوكهولم يركز على ممارسات اعرف عميلك وعضو في اتحاد هايبرليدجر - لإطلاق المجموعة المشتركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لدعم الأعمال التجارية في دبي.

وكجزء من المشروع، ستقوم الأطراف بإبرام اتفاق تحالف لدمج جهود ممارسات اعرف عميلك للمؤسسات المالية المشاركة والهيئات الحكومية المشاركة في المستقبل. ومن المفترض أن يقوم البرنامج بإنشاء سجل رقمي واحد لتلك الممارسات، والذي يمكن مصادقته لاحقًا بمعرف إلكتروني، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات مع المؤسسات المالية الأخرى. وقد علق المدير التنفيذي لهيئة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، قائلًا:

"توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتسخير التكنولوجيا المبتكرة لتقديم تجربة سلسة لكل من الشركات المنشأة حديثًا والحالية في المركز." Advertisements

وفي وقت سابق من شهر يوليو، دخلت غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI) في مبادرة مشتركة لتشجيع اعتماد حلول بلوكتشين التجارية. وستدعم الحلول التجارية منصة ديجيتال سيلك رود التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرًا، والتي تهدف إلى تطبيق تقنية بلوكتشين للتخلص من نقاط الضعف الرئيسية في النظام التجاري العالمي.

وفي الشهر الماضي، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي "اتصالات" مذكرة تفاهم بشأن تكنولوجيا بلوكتشين في مجال العقارات. حيث قال الطرفان إنهما يهدفان إلى تطبيق معايير حكومية ذكية وإدخال عقود إدارة ورقية رقمية للمعاملات العقارية.