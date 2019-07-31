تعرف على مشروع (Mithril) و عملة (MITH) الرقمية

1- ماهية مشروع Mithril:

مشروع Mithril عبارة عن منصة اجتماعية لامركزية تكافئ مستخدميها الذين ينشئون المحتوى بواسطة الرموز المميزة MITH.

المكافآت يحصّلها المستخدمون بعد التفاعل مع الآخرين ويحصلون على مكافآت نظير ذلك وسواء أكانوا هؤلاء المستخدمين من المشاهير أو من المستخدمين العاديين.

يعتمد مشروع Mithril على تقنية البلوكشين التي توفر وتضمن سلامة المعاملات وتبقيها آمنة لجميع الأطراف كما يتم تسجيل البيانات بطريقة لامركزية وبذلك تبقى غير قابلة للتعديل وموثوق فيها.

يعمل المشروع على ادخال تقنية البلوكشين لمنصات التواصل الاجتماعي.

ينافس مشروع Mithril العديد من المشاريع منها: Sapien ، Steemit ، Sola ، Indorse ، Waves.

أطلق مشروع Mithril في أول الأمر على بلوكشين الايثيريوم ثم تم ترحيل المشروع بالكامل للمعيار BEP2 الخاص ببلوكشين بينانس مع اطلاق شبكة تجريبية للمشروع في 18 أبريل 2019.

للعلم هناك تشابه بين مشروع Mithril و Mithril Ore الذي لديه الرمز MORE في التسمية لكن لا علاقة بينهما حيث أن هذا الأخير مشروع قائم على الايثيريوم لحد الساعة.

صرح السيد “Jeffrey Huang” مؤسس مشروع Mithril بأن الهدف من مشروعه هو أن يستفيد المستخدمين من المنصة بدلا من أن يستغلوا لحملات اعلانية.

يعتبر “التعدين الاجتماعي” و خدمة Patreon أحد البدائل التي يمكن أن تعوض الخدمات الاعلانية الحالية لكن صعب للغاية تطبيقها على أرض الواقع.

2- هدف مشروع Mithril:

الهدف الكبير الذي تم تسطيره من طرف إدارة المشروع أن يكون Mithril بوابة للاستخدام الأمثل لتقنية البلوكشين في الشبكات الاجتماعية.

يعمل فريق المشروع أيضا على جعل Mithril يستقبل الخدمات والتطبيقات الشريكة، إذ تم تطوير بروتوكول خاص للسماح ببناء تكامل سلس بين Mithril والتطبيقات الأخرى.

من أهداف المشروع أيضا توسيع ميزة “التعدين الاجتماعي” من خلال توليد كميات كبيرة من العائدات على كل نشاط على الشبكة

حيث يحصل المستخدمين على مبالغ من MITH نظير نشر القصص، الصور، الفيديوهات، كما أن المتتفاعلين معها يحصلون بدورهم على مكافآت، وكلما زاد التفاعل والتوسع و زيادة في شعبية المنصة كلما زادت فرص الربح بمبالغ أكبر.

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3- عملة (MITH) الرقمية:

عملة MITH أحد العملات المشفرة المدرجة ضمن coinmarketcap في قائمة العملات 500 الأكثر شهرة، إذ تحتل العملة المرتبة 207 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

معلومات اضافية حول عملة MITH:

– القيمة السوقية الاجمالية: 18.1 مليون دولار.

– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 2.4 مليون دولار.

– حجم العملة الاجمالي:1 مليار وحدة MITH.

– الحجم المتوفر للتداول: 559 مليون وحدة MITH.

– العائد الاستثماري: 66.80% سالب

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.02 دولار (يوليو 2019).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 1.55 دولار (أبريل 2019).

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