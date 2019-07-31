انتعاش بيتكوين يعود بها مرة أخرى إلى أكثر من ١٠٠٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 31 يوليو 2019 09:48 مساءً - الأربعاء ٣١ يوليو - بعد انخفاضها عن حاجز ١٠ آلاف دولار يوم ٢٧ يوليو وتراجعها إلى منتصف ٩٠٠٠ دولار للأيام الفاصلة، عادت بيتكوين (BTC) إلى الأرقام الخمسة اعتبارًا من ٣:١٥ مساءً بالتوقيت العالمي.

رسم بياني من كوين ماركت كاب

بعد بدء اليوم حول نقطة سعر ٩٥٠٠ دولار، شهدت بيتكوين زيادات ثابتة خلال اليوم بحيث ارتفع التوكن بنسبة ٣,٨٨٪ خلال اليوم، والذي شهد مؤشرات ارتفاع عبر جميع العملات المشفرة.

الرسوم البيانية من كوين ماركت كاب

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مع امتلاك رسملة سوقية تبلغ ١٧٨,٥ مليار دولار، تراجعت أكبر عملة مشفرة إلى حدٍ ما منذ أن شهدت السوق الصاعدة في أواخر شهر يونيو ذروة بيتكوين البالغة ١٣٩٠٠ دولار، وهي نقطة سعر لم تشهدها منذ شهر يناير ٢٠١٨.

الرسم البياني من كوين٣٦٠

شهد الأمس انعقاد جلسات استماع بشأن اللوائح المشفرة الواسعة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي أعلن خلالها رئيس اللجنة مايك كرابو ما يلي:

"إذا قررت الولايات المتحدة أننا لا نريد أن تحدث العملة المشفرة في الولايات المتحدة وحاولنا حظرها، فأنا واثق تمامًا من أننا لا نستطيع النجاح في ذلك لأن هذا ابتكار عالمي"

كما شهد هذا الأسبوع أيضًا تنبؤات بوصول بيتكوين إلى ٥٥٠٠٠ دولار من جو كيرنان الذي كان يتبني آراء هبوطية في السابق على قناة سي إن بي سي.