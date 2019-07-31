مشروع ZCash يطلق أحد أهم التحديثات لـ عملة ZEC الرقمية

الخصوصية أحد أهم المحاور التي تستند عليها العديد من مشاريع البلوكشين والتي ستشكل مستقبل هاته التقنية.

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مؤخرا تم الاعلان عن تشفير عملة ZEC بشكل صارم واعتماد بروتوكول خصوصية جديد مثير للاهتمام ألا وهو بروتوكول “Sigma” نتيجة الهارد فورك الأخير الذي حصل للعملة.

التحديث الأخير أيضا سيجعلها أول عملة مشفرة تقدم أدلة على المعرفة الصفرية دون الحاجة لإعداد موثوق به.

في الأسطر القادمة سنقدم توضيح أكثر حول التحديث الجديد.

لطالما تعارضت الخصوصية مع تقنية البلوكشين إذ أن لكل منهما مميزاته

حيث أن مبدأ الخصوصية يقوم على حماية وتشفير البيانات عن العامة

بينما تقنية البلوكشين توفر الشفافية وامكانية الاطلاع على البيانات من طرف الكل.

إلا أن هذا التعارض والاشكالية أدى بظهور العديد من المشاريع التي توفر بروتوكولات خصوصية مختلفة لحل هاته المشكلة.

ولهاته المشاريع سلبيات وايجابيات مختلفة، فبعضها يقوم بتحميل جميع البيانات الخصوصية وتصديرها لمكان واحد موثوق به، بينما مشروع آخر تجده يركز على قابلية التوسع مع توفير الحد الأدنى من الخصوصية فقط…

لتظهر أيضا مجموعة من البروتوكولات لحل هاته الاشكالية وكل واستخداماته، من بينها:

Zerocoin و zk-SNARKs

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يعتمد بروتوكول Zerocoin بشكل أساسي من خلال السماح للمستخدمين بمسح وتنظيف سجل المعاملات عن طريق حرق العملات القديمة وصك أخرى جديدة، الحرق هنا بهدف اخفاء هوية المستخدمين.

أما بروتوكول zk-SNARKs والذي تعتمده عملة Zcash فيقوم بالسماح للمستخدمين باستخدام محافظ محمية لارسال واستقبال المعاملات بشكل محمي يقوم على اخفاء قيمة المعاملة واخفاء معلومات المرسل والمستقبل.

ويوفر على العموم خصوصية اختيارية، لكن ما يعاب عليه أنه صعب اكتشاف المشاكل إذا ماحدثت عليه.

وهناك بروتوكول “Sigma” الذي هو محور الموضوع ومحور التحديث الأخير لعملة ZEC.

يقوم بروتوكول “سيغما” على آلية برهان المعرفة الصفرية بمعنى التحقق من المعاملة وما يخصها من معلومات دون عرضها لأي جهة خارجية.

لذا يعد البروتوكول من أفضل بروتوكولات التحقق والحفاظ على الخصوصية في آن واحد وبذلك ستستفيد عملة ZEC بشكل كبير جدا منه.

البروتوكول الجديد تم طرحه ليكون بديل آمن للبروتوكول السابق Zerocoin.

بقدر ما تعتبر الخصوصية تطبيق أساسي في تقنية البلوكشين ويتم النظر إليها من المطورين ورواد المشاريع على أنها شرط أساسي يجب توفره في مشاريعهم

إلا أن نظرة الحكومات والهيئات التنظيمية تنظر إليها بعين الشك والريبة والكره في أحيان أخرى.

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