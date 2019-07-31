الايثيريوم تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة منذ نشأتها وسط احصائيات مثيرة للإعجاب

الايثيريوم ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة بعد البيتكوين.

تحتفل الايثيريوم بمرور خمس سنوات منذ نشأتها أول مرة سنة 2014.

حيث أعدت شركة ConsenSys تقرير مفصل حول مشروع الايثيريوم ويتناول التقرير الشق التاريخي للمشروع وأهم ما تم تحقيقه بالأرقام.

الايثيريوم استطاع أن يعاود النهوض مجددا بعد انتكاسة سنة 2018 وأصبح أكثر نضجا بل وأفضل من ذي قبل.

تعتبر شبكة الايثيريوم ثاني أكبر شبكة في العالم من حيث الكبر والشعبية.

مرّت 5 سنوات كاملة من تأسيس المشروع منتصف عام 2014.

وفقا للتقرير المنشور فقد تمت معالجة أكثر من 500 مليون معاملة منذ انشاء شبكة الايثيريوم.

منها 130 مليون معاملة في هذا العام وحده وتم الاستفادة من قدرات الشبكة 100%

إذ تم انشاء 16 مليون عنوان ايثيريوم منذ بداية سنة 2019 ما يعني ارتفاع شعبية الايثيريوم بشكل أكبر من أي وقت مضى.

يوجد حاليا أكثر من 70 مليون عنوان فريد من الايثيريوم، 616 ألف منهم فقط من كانوا نشطين ومشاركين في معاملات الشبكة.

تنتقل الشبكة ببطء إلى آلية اثبات المشاركة بعد أن كان اعتمادها بالكامل على آلية اثبات العمل وذلك بعد المرور بالهارد فورك شهر فبراير الماضي

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هذا وينتظر التحديث القادم بفارغ الصبر والذي طال انتظاره من طرف العديد من مستخدمي الايثيريوم.

زيادة شعبية واستخدام الايثيريوم ليس وليد اليوم أو وليد الصدفة حيث هناك زيادة ضخمة في الاقبال الواسع على تقنية البلوكشين.

فوفقا لتقرير Deloitte لعام 2018 فإن 95% من الشركات تخطط للاستثمار في تقنية البلوكشين

وبما أن الايثيريوم أحد الشبكات الكبرى في المجال فحتما ستحظى بالنسبة الأكبر من المقبلين الجدد.

تتميز شبكة الايثيريوم بكونها أكبر شبكة بها عدد من المطورين

حيث أظهر تقرير صادر في مارس الماضي أن الايثيريوم لديها أكبر عدد من المطورين الذين يعملون على تطوير البروتوكول الأساسي، كما أظهر التقرير تفوق عدد المطورين حتى على شبكة البيتكوين.

وبحكم العدد الكبير للمطورين على الشبكة فيمكن القول أن ذلك يساعد شبكة الايثيريوم على التوسع أكثر وتحسين وظائفها بشكل أكبر من أي شبكة وإذا ما تم مقارنتها مع البيتكوين فهي أفضل 8 مرات وأفضل 20 مرة من الريبل.

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