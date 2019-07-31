محفظة Blockchain.com تطلق منصة جديدة لتداول العملات الرقمية

أعلنت شركة Blockchain.com عن منصة جديد لتداول العملات الرقمية المشفرة.

المنصة الجديدة والتي تحمل تسمية “The Pit” تم إطلاقها على أساس ومحور رئيسي ألا وهو توفير أداء عالي السرعة في تداول العملات الرقمية.

المنصة الجديدة ستكون متوفرة في أكثر من 240 سوق حول العالم بما في ذلك عدد من الولايات المتحدة الأمريكية.

شركة Blockchain.com والمعروف بمحفظتها للعملات الرقمية والتي تحوز على أكثر من 40 مليون محفظة تم انشاؤها حتى الأن.

صرحت شركة Blockchain.com بأنها اعتمدت البحث والتطوير الشامل لإطلاق محرك تطابق مخصص للعمليات التداولية يحمل اسم “Mercury” حيث وبواسطة هذا المحرك يمكن تنفيذ تبادل العملات المشفرة بشكل سريع جدا وبمستوى غير موجود عند أي منصة تداولية أخرى.

المنصة الجديدة المعلن عنها لا تمتاز بالسرعة وحسب بل تم تجهيزها أيضا بمجموعة من الميزات الرائدة لتكون أكثر موثوقية.

وأوضح السيد “بيتر سميث” الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain بأن المنصة الجديدة ستكون في صف المستخدمين حيث جاء تصريحه كما يلي:

“إن سوق تداول العملات المشفرة سوق قديم ومكسور ويميل لاستخدامات ضد المستخدمين، لذا قررنا أن نأخذ الأمور بأيدينا وقمنا ببناء منصة تداولية تخدم المستخدمين بالدرجة الأولى بما في ذلك شريحة مستخدمي محفظتنا المشفرة”.

بالنسبة لما ستوفره المنصة الجديدة من عملات مشفرة فسيكون من خلال الاعتماد على شبكة مصرفية عالمية تسهل عمليات الايداع والسحب وتوفر خيار التداول نظير العملات النقدية (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني…) وستحتوي على دعم العديد من العملات المشفرة منها:

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عملة البيتكوين، البيتكوين كاش، الايثيريوم، اللايت كوين بالاضافة إلى مجموعة من العملات المشفرة الثابتة مثل:

USDT و PAX.

في الاجمال وضح الإعلان عن المنصة الجديدة بأنها ستوفر ما مجموعه 26 زوج تداولي.

التسجيل في منصة PIT سيتطلب الخضوع لإجراءات التعرف على العميل “KYC” ويكون ترتيب المستخدمين وفق درجات التحقق.

للعلم جرى تطوير المنصة الجديدة طيلة العام الماضي في سرية تامة حسب ما صرح به المدير التنفيذي للشركة.

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