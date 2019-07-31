بيت التمويل الكويتي يطلق خدمة جديدة قائمة على تكنولوجيا الريبل

تهدف شركة الريبل لتقديم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية من خلال عرض منتجاتها وخدماتها المختلفة على المؤسسات لتسهيل وتحسين عمليات التحويل المالية وكذا طرق الدفع.

مؤخرا أطلق بيت التمويل الكويتي الذي يعد أحد أشهر مصارف الكويت أول منصة رقمية ذاتية بالتعاون مع الريبل

لتستخدم خدمة الريبل في المدفوعات عبر الحدود في مدينة المنقف تحمل تسمية “KFH-GO”.

الاستخدام الجديد من بيت التمويل الكويتي دليل على أن شركة الريبل تثبت قيمتها في السوق يوم بعد يوم

وذلك من خلال دمج خدماتها مثل RippleNet ضمن الخدمات البنكية العالمية.

يعد بيت التمويل الكويتي بذلك من أولى الشبكات المالية في الكويت التي تنضم للريبل.

يعمل الفرع الجديد المعلن عنه على مدار 24 ساعة وبتوفيره لتقنية متطورة فسيقدم اضافة وقيمة حقيقية للنظام المصرفي في الكويت.

الفرع الجديد “KFH-GO” سيقدم خدماته بنسبة 80% من المعاملات التي تقدمها باقي الفروع التقليدية ما سيجذب العملاء بشكل أكبر ويساعد الفرع على الانتشار لمناطق ومدن جديدة أخرى في الكويت.

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بتعاون بيت التمويل الكويتي وشركة الريبل فإن هناك العديد من التغيرات والتطويرات ستطرأ على النظام المصرفي في الكويت من خلال تقديم خدمات سريعة وموثوقة بالاضافة إلى اضافة نظام دفع رقمي إلى شبكة KFH والتي سيحظى مستخدموها بخدمات الكترونية جديدة.

صرح السيد “نافين غوبتا” المدير الاداري لشركة الريبل في جنوب آسيا في وقت سابق من هذا العام معلقا حول استهداف شركة الريبل لمنطق الشرق الأوسط قائلا:

“تعتبر الكويت والمملكة العربية السعودية من الاقتصاديات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي، شركة الريبل متحمسة للحصول على عملاء جدد هناك من خلال التعاون مع بيت التمويل الكويتي في الكويت وبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية”.

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