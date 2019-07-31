أفضل منصات تداول العملات الرقمية للنصف الثاني من عام 2019

أطلقنا على قناة الخليج 365 على التيليجرام سبر للآراء واستفتاء حول أي المنصات أفضل في الاستخدام.

وقبل أن نشير للنتائج النهائية لعملية الاستفتاء دعونا نتطرق لأفضل منصات التداول العملات الرقمية للنصف الثاني من عام 2019 وذلك وفق معايير سهولة الاستخدام للمبتدئين، الأمن، الدعم الفني، مصاريف التداول، العملات المتوفرة للتداول، واجهة الاستخدام.

1- منصة KuCoin

رابط التسجيل في المنصة

واحدة من المنصات المتميزة بخدماتها ولديها سمعة طيبة وسط المستخدمين.

توفر منصة KuCoin خدمات ومزايا غير متوفرة في أي منصة تداولية أخرى من توفير أكبر قدر ممكن من العملات المشفرة المعروفة والغير معروفة.

لذلك فإن منصة KuCoin يمكن اعتبارها ومنصة بينانس من أهم المنصات المتنافسة على زعامة سوق تداول الكريبتو، بالرغم من أن العديد يرى بأنهما منصتان يكمل أحدهما الآخر وليس بينهما تنافس مباشر.

تتميز المنصة أيضا بتشديدها على الاجراءات الأمنية، وتقديم ميزات متقدمة للمستخدمين الذين يحسنون استخدامها فقط.

2- منصة Bittrex

رابط التسجيل في المنصة

من المنصات التداولية المشهورة والتي توفر خيارات تداول عملات مشفرة واسعة منصة Bittrex إذ توفر المنصة 450 زوج تداول،

المنصة توفر خدماتها على المستوى العالمي وتتميز المنصة بامتلاكها دعم فني قوي.

مستوى الأمان في هذه المنصة حصين أمام الهجمات السيبرانية بفضل تطبيقها لنظام الطبقات الأمنية.

تتميز منصة Bittrex أيضا بامتلاكها أدنى رسوم تداولية في سوق تداول العملات الرقمية المشفرة، مما يتيح لأصحاب المحافظ الصغيرة إمكانية التداول بأريحية.

3- منصة Binance

رابط التسجيل في المنصة

المنصة الغنية عن التعريف والتي تعتبر أحد أهم المنصات التي يستعملها عدد كبير من مستخدمي موقع الخليج 365.

حيث أصبحت منصة بينانس كأحد المرادفات الرئيسية لعمليات تداول العملات المشفرة وذلك بفضل ارتفاع أحجام التداول وسهولة الاستخدام و سمعة فريق العمل.

تقوم المنصة بإجراء استثنائي في حالة ما إذا تم الاختراق فإن صندوق بينانس الاحتياطي يقوم بتغطية المسروقات مثلما فعلت آخر مرة في حادثة الاختراق التي تعرضت لها:

اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)

4- منصة Huobi

رابط التسجيل في المنصة

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تقدم منصة هوبي تجربة تداول رفيعة المستوى وذلك بفضل ما تقدمه المنصة من واجهة استخدام عصرية سريعة وسلسة.

للمنصة أيضا دعم فني سريع وفوري، كما تتميز بمستوى أمان جد مقبول.

توفر المنصة تداول عدد كبير من أزواج العملات المشفرة.

5- منصة OKEx

رابط التسجيل في المنصة

من الأسماء الكبيرة والحاضرة أيضاً ضمن قائمة أفضل منصات التداول في النصف الثاني من سنة 2019 منصة OKEx.

تأسست المنصة في سنة 2017 تتخذ من دولة مالطا مقرا لها كغيرها من العديد من الشركات الناشطة في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوكشين إذ معروف على جزيرة مالطا دعمها الكبير للاستثمارات الأجنبية في تقنيات البلوكشين والعملات المشفرة حتى أصبح يطلق عليها تسمية “جزيرة البلوكشين”.

حققت منصة OKEx في مايو 2018 المرتبة الأولى من حيث حجم التداول.

توفر المنصة جملة من الخيارات والميزات الواسعة، كما تتوفر على مستوى أمان مقبول ودعم فني متوسط من حيث سرعة الاستجابة.

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** نعود لنتائج الاستفتاء التي تحدثنا عنه في بداية الموضوع والذي كانت نتائجه كالتالي:

عدد المصوتون: 183 مستخدم.

حازت منصة KuCoin على نسبة 32% من إجمالي نسبة التصويت حيث يرى 59 مستخدم بأنها المنصة الأفضل من ناحية الاستخدام.

بينما حلت منصة Bittrex المرتبة الثانية بنسبة 26% من اجمالي نسبة التصويت باستجابة 46 مستخدم يرون أنها مثالية للاستخدام.

في حين يستعمل 25% من المستخدمين المصوتين منصات أخرى لم يتم تسميتها في الاستفتاء.

بينما حلت كل من منصة هوبي و OKEx في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.

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