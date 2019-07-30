تعرف على مشروع (Quant) و عملة (QNT) الرقمية

1- ماهو مشروع Quant؟

مشروع شبكة Quant هو عبارة عن تقنية تقوم على أتمتة وظائف الثقة بين مجموعة من الشبكات المختلفة بمساعدة نظام التشغيل Overledger.

يعمل مشروع Quant كوسيط بين سلاسل المفاتيح والشبكات، ويمثل النظام Overledger النواة التي يتم بناء تطبيقات متعددة الاستخدامات حولها، ولا يمكن استعمل النظام إلا باستخدام الرموز المميزة للمشروع والمتمثة في رموز QNT التي تعمل بمثابة الرسوم الواحب دفعها وكتراخيص سنوية.

2- ماهو هدف مشروع Quant؟

فكرة انشاء مشروع Quant/Overledger كانت من ضمن أفكار السيد “Gilbert Verdian” الذي أسس المشروع ويعمل حاليا كمديره التنفيذي، الفكرة جاءت بعد أن كان يعمل “Gilbert” في قطاع الرعاية الصحية والذي وجد صعوبة واشكالية في قابلية التشغيل وقراءة ملفات المرضى المسجلين ضمن شبكات مختلفة، لتبزغ فكرة البحث عن حل لهاته المشكلة والتي بدأت في انتاج ما يصطلح عليه “أنترنت الثقة” بقيادة مشروع Quant.

وبتطور تقنية البلوكشين ودخولها مجالات مختلفة إلا أنها مازالت تفتقر للتداخل السلس فيما بين بعضها البعض وبين الشبكات الداخلية والخارجية، لذا فمن المفترض أن يقوم مشروع Quant بسد الفجوة وحل هاته الاشكالية.

حيث تعتمد الشبكة بشكل أساسي على Overledger الذي يعمل بمثابة البوابة والواجهة التي يمكن من خلالها الدخول على البوابات والوظائف الأخرى.

يهدف مشروع Quant أيضا لتطوير حلول مبنية على تقنية البلوكشين تعمل على خفض التكاليف المرتفعة وازالة متطلبات وجود بيئة وسيطة وتحل بدل من ذلك محلها.

ويعمل مشروع Quant أيضا بمثابة متجر للتطبيقات القادرة على قراءة ومراقبة المعاملات التي تتم على شبكة البيتكوين، الايثيريوومن الريبل.

3- عملة (QNT) الرقمية:

عملة QNT يتمثل دورها الرئيسي في توفير الوصول الرقمي إلى خدمة معينة أو تطبيق ما ، وتعد تابعة لمنظومة مشروع Quant يتم توفيرها لكل من المستخدمين والمطورين.

معلومات عامة حول عملة QNT:

– الترتيب على موقع coinmarketcap: الرتبة 70.

– القيمة السوقية الاجمالية: 93.2 مليون دولار.

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– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 4 مليون دولار.

– حجم العملة الاجمالي: 14.6 مليون وحدة QNT.

– الحجم المتوفر للتداول: 12 مليون وحدة QNT.

– العائد الاستثماري: 2584% موجب قفز سعرها بأضعاف مضاعفة عن أول مرة طرحت فيه حيث كان سعرها في 10 أغسطس 2018 يقدر بـ0.24 دولار ليصعد ويرتفع بشكل جنوني ويقدر سعرها في وقت كتابة هذا المقال وتصبح تقدر بسعر 7.76 دولار.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.16 دولار (أغسطس 2018).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 15.80 دولار (يوليو 2019).

كان هذا موجز مختصر يعرف بمشروع (Quant) و عملة (QNT) الرقمية.

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