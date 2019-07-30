أوفرستوك تعلن عن توزيع سهم رقمي واحد لكل ١٠ أسهم

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:49 مساءً - أعلنت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة، أوفرستوك، عن توزيعات أرباح مستحقة على أسهم "سلسلة التصويت الرقمي المفضلة A-١".

أسهم A-١ قابلة للتداول على نظام التداول البديل "برو سكيوريتيس"

سيتم توزيع الأرباح الرقمية لشركة أوفرستوك بنسبة ١:‏١٠، مما يعني أنه سيتم إصدار سهم واحدة من السلسلة A-١ لكل عشرة أسهم من الأسهم العادية، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٣٠ يوليو.

ووفقًا للإعلان، يمكن الآن تداول الأسهم الحالية من الفئة A-١ على نظام التداول البديل (ATS) "برو سكيوريتيس"، المدعوم من التكنولوجيا المملوكة من قبل شركة العملات المشفرة "تزيرو" التابعة لشركة أوفرستوك.

ويمكن للمستثمرين التداول على النطام فقط من خلال حساب الوساطة الذي تم إنشاؤه مع مجموعة ديناصور المالية، مع المقاصة والتخزين المقدمة من إلكترونيك تراسأكشن كليرينغ، وهو وسيط مسجل، وكومبيوتر شير كوكيل تحويل، حسبما يشير التقرير.

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تحديد تواريخ التسجيل والتوزيع للأرباح في خريف عام ٢٠١٩

علاوة على ذلك، فإن نظام التداول البديل "برو سكيوريتيس" هي نفس المنصة التي بدأت من خلالها إعادة بيع توكنات الأوراق المالية من تزيرو بين المستثمرين المعتمدين في وقت سابق من هذا العام. حيث قالت أوفرستوك في الإعلان إن الموعد القياسي لتوزيع الأرباح سيكون في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩، بينما من المقرر أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح في ١٥ نوفمبر ٢٠١٩.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة "باتريك بايرن" بأن الشركة نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في خلق "عالم موازٍ" له سوق رأس مال قانوني قائم على بلوكتشين.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت تزيرو من أوفرستوك إصدار أندرويد لتطبيق العملات المشفرة الجديد للهواتف المحمولة ، والذي يدعم عملتين مشفرتين رئيسيتين مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).