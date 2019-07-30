القاضي: الرئيس التنفيذي لبورصة إم تي غوكس "مارك كاربيليس يجب أن يواجه الدعوى القضائية الأمريكية الجماعية

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:49 مساءً - رفض قاضي المقاطعة روبرت كيلي طلب الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المغلقة الآن "إم تي غوكس"، مارك كاربيليس، لرفض الدعوى الجماعية الأمريكية ضده، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار المجال "كوين ديسك" يوم ٣٠ يوليو.

رفض طلب الإلغاء

وفقًا للتقرير، تقدم كاربيليس سابقًا بطلب لإلغاء الدعوى بأنه قام بإخفاء القضايا في البورصة عن مستخدميها من خلال الادعاء بأن محكمة فيلادلفيا لم يكن لها اختصاص في القضية. كما تشير وثيقة المحكمة المزعومة للحكم إلى أن الدعوى قد بدأت من قبل مستخدم إم تي غوكس السابق غريغوري بيس نيابة عن الأشخاص المتضررين من انهيار الشركة.

مزاعم بالإهمال والاحتيال

يدعي بيرس أن كاربيليس كان على علم بوجود "أخطاء أمنية في النظام لكنه لم يُعرِّف الجمهور بهذه العيوب". وفي الأصل، قُدمت الدعوى أيضًا ضد الشريك المصرفي في البورصة، ميزوهو بنك، لكن المحكمة لم تجد الاختصاص على البنك. ويقوم بيرس باتهام كاربيليس بالإهمال والاحتيال.

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حسبما ذكر كوينتيليغراف في أبريل، مدد أمين بورصات العملات المشفرة اليابانية المغلقة الآن "إم تي غوكس"الموعد النهائي لتقديم خطط إعادة التأهيل.

أيضًا في شهر أبريل، بدأت الشائعات في تعميم أن المستخدمين الذين امتلكوا بيتكوين (BTC) على بورصة إم تي غوكس ولديهم بعض مطالبات إعادة التأهيل للقبول الذاتي التي قُدمت لهما، حسبما ورد، يمكن أن يحصلوا على بعض أموالهما.