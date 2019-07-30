تأجيل النظر في قضية المدعي العام بنيويورك ضد منصة Bitfinex و Tether

تابعنا على موقع الخليج 365 حيثيات قضية رفع المدعي العام بنيويورك قضية ضد شركة ifinex التي تدير كل من منصة Bitfinex والعملة الثابتة Tether التي تستند على الدولار الأمريكي في قيمتها.

حيث زعم وأدعى مكتب المدعي العام بنيويورك بأن منصة Bitfinex تتستر على خسارة ما يقرب 1 مليار دولار من أموال العملاء وقامت باقتراض حصة من احتياطي عملة Tether.

لتبقى القضية مستمرة منذ أن تم فتحها أول مرة شهر أبريل الماضي.

تم يوم أمس الاثنين اصدار قرار تأجيل القرار النهائي في القضية من طرف قاضي المحكمة العليا في نيويورك السيد “جويل م. كوهين” حيث رأى بأن المحكمة بحاجة لمزيد من الوقت لإتخاذ قرار نهائي بشأن القضية.

قرار القضية سيكون إما باسقاط ورفض ادعاء مكتب المدعي في نيويورك NYAG بالكامل أو الحكم ضد شركة ifinex.

التمديد جاء كمقترح في شهر مايو الماضي ليتم المضي فيه بالفعل شهر يوليو الجاري.

مما صرح بها قاضي المحكمة ما يلي:

“سأمدد الأمر الزجري، إذا رُفض الادعاء فمن الواضح أن الأمر الزجري يسير معها، وإذا لم أرفض فسيتم التمديد أيضا”.

“الفكرة هي الحفاظ على الأشياء في مكانها إلى أن يتم اتخاذ القرار، وعليه فإن القرار هو تمديد الوقف وتمديد الأمر الزجري”.

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وعليه فمن المحتمل أن يتم تمديد الأمر الزجري لغاية 90 يوم أخرى.

يعني أن الحكم بقرار التمديد سيبقي على Bitfinex و Tether بمواصلة عملهما بشكل عادي، إلا أن Tether لن تستطيع اقراض Bitfinex مجددا.

وجاء في نزاع أمس بالمحكمة أين جادل محامو Bitfinex و Tether أن مكتب NYAG لم يكن له أي اختصاص فيما يخص عملهما وأنه ليس له أي سلطة على الشركات نفسها.

فيما يرى محامو مكتب NYAG بأن هناك سلطة قضائية تخول لها التحقيق في أي ضرر قد يمس سكان نيويورك.

لتبقى القضية معلقة وممدد النظر فيها لغاية 90 يوم اضافية، أي جديد في هذه القضية سنعرضه على الموقع.

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