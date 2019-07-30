مؤسسة البريد الكرواتي تطلق منصة لتداول العملات الرقمية

تتعامل بعض الحكومات بشيء من الانفتاح تجاه العملات الرقمية المشفرة.

من بين هاته الحكومات نجد الحكومات الأوروبية بشكل عام وحكومة كرواتيا بشكل خاص.

أعلنت مؤسسة البريد الكرواتي والتي تعد المشغل الوطني للخدمات البريدية بكرواتيا عن مشروع تجريبي لتوفير خدمات تداول العملات المشفرة للسكان المحليين والأجانب.

مشروع اطلاق منصة تداول العملات الرقمية من طرف مؤسسة البريد الكرواتي تم بالتعاون مع منصة تبادل البيتكوين “Electrocoin”.

تملك مؤسسة البريد الكرواتي 1016 مكتب بريد في جميع أنحاء كرواتيا، بينما المرحلة التجريبية من خدمة تداول العملات المشفرة ستكون على مستوى ثلاثة مكاتب فقط.

سيتم تدشين عمليات التداول بشكل تجريبي في مكتب البريد الكرواتي بمدينة “زادار” المدينة السياحية المشهورة في كرواتيا.

وبحسب البيان الصحفي سيبدأ مشروع منصة التبادل بدعم خمس عملات مشفرة فقط هي كل من: البيتكوين، الايثيريوم، الستيلر، الريبل، EOS.

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يؤكد موقع بريد كرواتيا بأن الرقمنة هي أحد الاستراتيجيات التي تهدف المؤسسة لتطويرها من خلال تبني العديد من المشاريع التجارية بما فيها المتعلقة بسوق العملات المشفرة.

اختيار مكتب بريد في مدينة “زادار” السياحية هي استراتيجية مدروسة الغاية منها الوصول إلى شريحة كبيرة من الناس والأجانب بشكل خاص لتوفير خيارات دفع مختلفة.

وجاء أيضا في موقع بريد كرواتيا بأن الخدمة الجديدة ستتوفر في جميع مناطق البلد مع الوقت.

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