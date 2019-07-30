شركة فيسبوك للمستثمرين: قد يتم إلغاء مشروع العملة الرقمية بسبب اللوائح والتنظيمات

بعد أن استحوذت عملة “فيسبوك” الرقمية على حديث الإعلام في الفترة, حذر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن التنظيمات واللوائح قد تكون عائق لإطلاق عملة Libra الرقمية.

و ذكرت الشركة في تقريرها الأخير: “لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن عملة Libra الرقمية أو أي من المنتجات والخدمات المرتبطة بها سيتم إطلاقها في الوقت المناسب, أو على الإطلاق.”

وأضافت الشركة أن القوانين و اللوائح في عالم العملات الرقمية متطورة و التحقيقات من المنظمين في جميع أنحاء العالم قد تؤخر أو تقف عائقاً أمام إطلاق عملة Libra الرقمية.

صرحت شركة فيسبوك ايضاً بأنها تفتقر إلى الخيرة السابقة في عالم البلوكشين و العملات الرقمية و ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على قدرتها على تطوير و تسويق منتجاتها بشكل ناجح.

وذكرت: “سوف نتحمل التكاليف الإضافية فيما يتعلق بمشاركتنا في مشروع عملة Libra الرقمية و تطوير و تسويق المنتجات و الخدمات المرتبطة بها, وقد لا تنجح هذه الاستثمارات.”

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وأثارت الشركة مخاوفها إلى أن أياً من هذه الأحداث قد تؤثر سلباً على أعمالها و سمعتها و نتائجها المالية في الفترة القادمة.

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