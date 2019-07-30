كراكن تطلق خيارات تمويل جديدة لخمسة عملات ورقية رئيسية

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:49 مساءً - قامت بورصة العملات المشفرة "كراكن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بالتعاون مع إيستانا كستدي لتقديم خيارات جديدة لعمليات الإيداع والسحب في خمس عملات ورقية رئيسية.

خيارات تمويل جديدة للدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي والباوند والين الياباني

ووفقًا لإعلان رسمي صادر عن البورصة يوم ٢٩ يوليو، ستتيح الشراكة لقاعدة العملاء العالمية في كراكن إمكانية الوصول إلى خيارات تمويل جديدة للدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي والجنيه الإسترليني البريطاني والين الياباني.

وعلى الرغم من أن عمليات الإطلاق الجديدة غير متوفرة لحسابات كراكن "ستارتر"، يمكن للمتداولين من المستوى "إنترميديت" و "برو" الوصول إلى خيارات تمويل العملات الورقية من خلال تسجيل حساباتهم المصرفية وتحويل الأموال إلى محفظة إيستانا كستدي المدمجة في حسابات كراكن الخاصة بالعملاء.

نظرًا لأن العمليات الجديدة تعتمد على التحويلات البنكية، تظل أوقات المعالجة بين ١-٥ أيام عمل.

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وبالإضافة إلى الدعم التمويلي، فإن التعاون مع إيستانا سيزود عملاء كراكن بالتحويل بين أي من العملات الورقية الخمس، حسبما يشير الإعلان.

وستكون أسواق كراكن متاحة الآن أيضًا عبر منصات تداول العملات الأجنبية ميتاتريدر ٤ و٥.

بورصات العملات المشفرة العالمية تتنوع في العملات الورقية

حسبما أفيد يوم أمس، أقامت بورصة العملات المشفرة الأوروبية الكبرى "بيتستامب" شراكة مع بي سي بي غروب للوساطة في الأصول الرقمية لدعم التحويلات المباشرة بالجنيه الإسترليني البريطاني بحلول نهاية هذا العام.

ومع اقتراب موعد الهالوين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الشراكة تمثل خطوة مهمة لضمان أن عملاء المملكة المتحدة يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى تحويلات العملات الورقية على منصة التداول الأوروبية.