أصبحت بيتكوين والعملات المشفرة مقبولة الآن لتذاكر الحافلات في فورتاليزا بالبرازيل

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:49 مساءً - ستبدأ مدينة فورتاليزا، وهي إحدى المدن الرئيسية في شمال شرق البرازيل، قبول بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع مقابل تذاكر الحافلة بنهاية عام ٢٠١٩.

خدمة النقل تقول إن الدفع باستخدام بيتكوين سيقلل من تكاليف التشغيل

أعلنت إحدى خدمات النقل المحلية عن مبادرة للسماح للمواطنين بالدفع مقابل تذاكر الحافلة عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وكذلك بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وفقًا لما أورده كوينتيليغراف البرازيل يوم ٢٥ يوليو. وتهدف هذه المبادرة إلى خفض تكاليف التشغيل في نظام حجز الحافلات، حسبما يشير التقرير.

وقال الكيان، التي تُدعى تعاونية النقل المستقل لركاب ولاية سيارا (كوترابس)، أن الركاب سوف يكونون قادرين على دفع ثمن رحلاتهم باستخدام بيتكوين من خلال هواتفهم الذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، حسبما ذكرت لأول مرة صحيفة التابلويد البرازيلية O Povo .

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كوترابس تتيح للناس دفع ثمن رحلات الحافلات باستخدام بيتكوين

بينما ذكرت كوترابس أن النظام القادم سيقبل أيضًا بعض العملات المشفرة الأخرى إلى جانب بيتكوين، إلا أن التعاونية لم توضح أي تفاصيل أخرى حول هذه المسألة. وفي وقت كتابة المقالة، لا يتوفر موقع كوترابس على الويب.

ومع ذلك، ذكر كارلوس روبريو سامبايو، المدير المالي في كوترابس، أن وسائل الدفع الجديدة ستسمح بالحد من البيروقراطية وستجذب المزيد من المستخدمين حيث تتوقع الجهة تبسيط إجراءات الدفع عن طريق معالجتها عبر قسائم إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الركاب من دفع ثمن التذاكر دون إزعاج السائق، حسبما يشير التقرير.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس اتحاد صناعات البرازيل الكبرى في ولاية ساو باولو، مؤخرًا، إن البرازيليين يمكن أن يبدأوا في استخدام العملات المشفرة للتهرب من الضرائب في ضوء اقتراح الإصلاح الضريبي القادم من الرئيس يير بولسونارو.