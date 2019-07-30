كوريا الجنوبية: جرائم الكريبتو كرنسي تتجاوز 2.2 مليار دولار أمريكي

صدرت بعض البيانات عن حكومة كوريا الجنوبية الخاصة بجرائم الكريبتو كرنسي منذ سنة 2017 لغاية شهر يوليو 2019.

البيانات جاءت على شكل تقرير ظهر على موقع كوريا هيرالد والذي أشار إلى أن قيمة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة قدرت بـ2.69 تريليون وون (2.28 مليار دولار) منذ سنة 2017 لغاية شهر يوليو 2019.

حيث وخلال هذه الفترة تم احتجاز 132 مجرم ارتكبوا جرائم تتضمن العملات المشفرة وتم في الاجمال اتهام 288 شخص لكنهم حاليا ليسوا في الحجز المادي.

انخفضت شهية كوريا الجنوبية للعملات المشفرة وتغيرت عمّا كانت عليه في وقت سابق ففي سنة 2017 كانت مقبلة وبشدة نحوها لكن معدلات ارتكاب الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة جعلها تصبح أكثر قلقا وجعلها تخفض من عمليات الاقبال والتبني الذي كانت تمارسه في وقت سابق.

وكان قد أصدر وزير العدل بكوريا الجنوبية “بارك سانغ كي” أوامر باتخاذ اجراءات مشددة على مجرمي الكريبتو.

وتركز وزارة العدل في الوقت الحالي على استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والعمل على تقليل معدل حدوثها.

وبحكم عدم وجود قوانين ولوائح تنظيمية واضحة في كوريا الجنوبية تجاه الكريبتو جعل أمر تنظيم السوق والسيطرة عليه صعب للغاية.

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حيث تستمر تجارة الكريبتو في النمو والازدهار في كوريا الجنوبية مع ظهور بين الحين والآخر جرائم متعلقة بذات الشأن.

وتعتبر المنصات الكورية من أكثر المنصات التداولية تضررا من عمليات القرصنة المتكررة.

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