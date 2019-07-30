فيسبوك يحذر المستثمرين من أن عملة ليبرا المستقرة قد لا تنطلق أبدًا

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:46 مساءً - حذر فيسبوك مستثمريه من أن عملة ليبرا المستقرة قد لا تصدر أبدًا، وذلك حسبما أفادت سي إن بي سي يوم ٢٩ يوليو.

التعامل مع الجهات التنظيمية "ضروري لنجاح ليبرا"

أخبر فيسبوك مستثمريه في آخر تقرير ربع سنوي له أنه على الرغم من أن الشركة تتوقع إطلاق ليبرا العام المقبل، إلا أن بعض العوامل قد تمنع صدورها. ففي قسم عوامل الخطر في المستند، تعترف الشركة بأنها تدرك أهمية المعارضة التي أبداها المنظمون تجاه ليبرا.

وذكرت سي إن بي سي أيضًا أن متحدثًا باسم فيسبوك أخبر الوكالة يوم الاثنين أن:

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"المشاركة مع المنظمين وواضعي السياسات والخبراء أمر حاسم لنجاح ليبرا. فقد كان هذا هو السبب الرئيسي وراء مشاركة فيسبوك مع الأعضاء الآخرين في رابطة ليبرا في خططنا مبكرًا."

ليبرا تثير النقد والاهتمام

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فإن ألكساندر ليبتون، زميل علوم الاتصال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأستاذ مساعد في الرياضيات في جامعة نيويورك، ادعى أن التقرير الرسمي لليبرا نسخ مفاهيم لعملته المقترحة في عمله الأكاديمي.

أيضًا، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الوساطة عبر الإنترنت مونيكس غروب، وهي الشركة التي تمتلك بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك، أن الشركة تخطط للانضمام إلى مشروع العملة المشفرة "ليبرا" من فيسبوك وتقدمت بطلب للانضمام إلى رابطة ليبرا.