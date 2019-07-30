رئيس شركة الريبل يوجه خطاب للكونجرس الأمريكي… تعرف على تفاصيله

ظهر اهتمام واضح من الكونغرس الامريكي مؤخرا بالعملات المشفرة وطريقة تنظيمها، خاصة بعد الاعلان والكشف عن عملة “ليبرا” من طرف شركة فيسبوك.

ليقوم السيد “براد جارلينجهاوس” المدير التنفيذي لشركة الريبل مؤخرا بتوجيه خطاب للكونجرس الأمريكي يطالب من خلاله الكونغرس بتنظيم أكثر فائدة ويخدم الجانب الخيّر والايجابي بشكل أكبر.

الخطاب وجه بشكل مفتوح للكوونغرس الأمريكي قبل أن يقومو بجلسة استماع بشأن سياسة التشفير المقرر عقدها اليوم 30 يوليو.

حيث طلب “جارلينجهاوس” من السياسيين عدم تطبيق نهج قانوني قياسي على عملة واحدة ليطبق على السوق بأكمله.

ومما جاء في الرسالة بشكل ملخص ما يلي:

“نحثكم على دعم اللوائح التي لا تلحق الضرر بالشركات الأمريكية التي تستخدم هذه التقنيات في سبيل الابتكار وتعمل بطريقة مسؤولة”.

“يجب تصنيف العملات الرقمية بطريقة تعترف باختلافاتها الأساسية وليس قولبتها معا في قالب واحد”

“هناك العديد من الشركات في صناعة الكريبتو هم ممثلون ومسؤولون عمّا يقومون به، نحن مسؤولون أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام القانون الدولي، نحن مسؤولون عن خدمة الصالح العام”.

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“نحترم الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك المركزية في اصدار العملات ووضع السياسة النقدية بالتوافق مع الديناميات المعقدة للاقتصادات في العالم”.

” على مدى القرون الماضية كانت الحكومات مناسبة تماما للوظيفة المالية لأن الأولوية في قبول أي عملة هو عامل الثقة”.

الرسالة المفتوحة الموجهة للكونغرس الامريكي وبشكل عام تحمل مدح السيد “براد جارلينجهاوس” لشركة الريبل وأنها ليست مثل باقي الشركات.

كما يريد “براد” أن يوصل رسالة مفادها أننا أكثر خضوعا للقانون ونتحمل مسؤولياتنا بالاضافة إلى إمكانية التعامل مع البنوك المركزية واعتبرها مكملة لما يقومون به.

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