شركة تحويل الأموال بتشيلي "كارنسي بيرد" تنضم إلى "ريبل نت"

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:48 صباحاً -

انضمت شركة تحويل العملات من نظير إلى نظير، كارنسي بيرد، إلى "ريبل نت"، وهي شبكة مزودي الدفع العالمية القائمة على أساس بلوكتشين من ريبل، وفقًا لإعلان نُشر يوم ٢٥ يوليو.

وبالتالي، أصبحت كارنسي بيرد أول شركة مدفوعات تشيلية تنضم إلى "ريبل نت"، وهي شبكة من مقدمي خدمات الدفع المؤسسية مثل البنوك وشركات الخدمات المالية التي تستخدم الحلول التي طورتها ريبل لإرسال الأموال على مستوى العالم.

وتذكر الشركة في المنشور أن الشراكة ستسمح لها بإضافة طرق جديدة إلى أكثر من ٥٠ وجهة موجودة بالفعل، إلى جانب عملات جديدة وأسعار أفضل وسرعات نقل أسرع.

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وفي عام ٢٠١٨، بلغت التحويلات العائلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ٨٥ مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة "ذا دايالوغ" غير الربحية. وخلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، استمرت التحويلات من تشيلي في الزيادة، وربما تضاعفت، بسبب الهجرة داخل الإقليم بشكل عام.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، تلقت تشيلي ٦٦ مليون دولار من التحويلات الشخصية في عام ٢٠١٨.

وحسبما أفاد مؤخرًا، في تقريرها عن الربع الثاني من عام ٢٠١٩، سحبت ريبل مليار دولار من الضمان كل شهر على مدار الربع ليصبح المجموع ثلاثة مليارات XRP. ومن بين الثلاثة مليارات، تم إعادة استثمار ٢,١ مليار دولار في عقود الضمان، بينما تم استخدام الـ ٠,٩ مليار الأخرى لتمويل تطورات XRP عبر شراكات إكسبرينغ و"ريبل نت".

وقد تجاوزت "ريبل نت" ٢٠٠ عميل عالمي في وقت سابق من عام ٢٠١٩، بعد إضافة خمسة عملاء جدد - وهم JNFX، وSendFriend وTranspaygo وFTCS وEuro Exim Bank - لاستخدام XRP في عمليات الدفع عبر الحدود.