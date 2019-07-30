إيثريوم كلاسيك لابز تعلن عن برنامج تسريع للترويج لتطبيقات ETC

تام شمس - الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:48 صباحاً - أعلنت حاضنة إيثريوم كلاسيك لابز رسميًا عن برنامج التسريع الخاص بها لتعزيز تطوير المنتجات المستندة إلى إيثريوم كلاسيك.
في ٢٨ يوليو، نشرت إيثريوم كلاسيك لابز منشور مدونة لتقديم تفاصيل حول إيثريوم كلاسيك لابز أكسيليريت، وهو برنامج لتمويل وتعليم شركات ومجموعات بلوكتشين التي تقوم بإنشاء منتجات وخدمات على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم كلاسيك.
ووفقًا للإعلان، تم تشكيل أول مجموعة تسريع من مختبرات إيثريوم كلاسيك لابز خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩، بينما من المتوقع الإعلان عن المجموعة الثانية في الربع الثالث. حيث أشارت إيثريوم كلاسيك لابز أن أكسيليريت يستهدف مجموعتين في السنة، ولكل منهما تركيز وموضوع مختلف.
وقد ركزت المجموعة الأولى على البنية التحتية لبناء تطبيقات بلوكتشين وتضمنت ١١ شركة بلوكتشين مثل محفظة العملات المشفرة "بوتن" ومشروع التشغيل البيني لبلوكتشين "إيثرنود". وكجزء من البرنامج، ورد أن المشاركين تلقوا التمويل والإرشاد، فضلًا عن التسهيلات وورش العمل والروابط وغيرها من الموارد الضرورية.
كل برنامج تسريع يستمر ما مجموعه ٣ أشهر
حسبما ذكر في المنشور، تبلغ مدة كل برنامج من برامج أكسيليريت ما مجموعه ثلاثة أشهر، مع التركيز على المهارات الصعبة والناعمة التي يشاركها فريق إيثريوم كلاسيك لابز الأساسي، والذي تم إطلاقه في يناير ٢٠١٩.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم كوينتيليغراف تقريرًا عن دعم فيديليتي وديلويت وأمازون تدعم برنامجًا جديدًا لتسريع القوالب يسمى Startup Studio. جنبا إلى جنب مع ٢٠ شركة أخرى مثل مؤسسة إيثريوم وETH Global، تضافرت الشركات لتقديم ورش عمل لمنع الشركات الناشئة ومساعدتها على توسيع خبراتها.
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