تعرف على مشروع (AdEx) و عملة (ADX) الرقمية

تقنية البلوكشين توفر العديد من الخدمات والميزات المتعددة ما جعل آلاف رواد الأعمال يقبلون عليها ويبنون مشاريعهم عليها

وفي العادة تركز مشاريع البلوكشين على خاصية أو خدمة وتجعلها محور مشروعها.

في موقع الخليج 365 نتطرق بشكل دوري لأحد مشاريع البلوكشين ونعرف به وبالعملة الرقمية التي تدار بواسطته.

في موضوع اليوم سنتعرف على مشروع (AdEx) و عملة (ADX) الرقمية

1- ماهو مشروع AdEx؟

مشروع AdEx يهدف لإنشاء منصة تبادل اعلانات غير مركزية واسم المشروع “AdEx” يبين ماهيته وما يهدف إليه.

حيث يعمل المشروع على بناء منصة غير مركزية تجمع بين المعلنين والناشرين على الانترنت للتفاوض على العقود الاعلانية.

من غايات المشروع أيضا أنه يهدف لإنشاء بوابة استخدام الانترنت بطريقة حسنة من خلال تحديد أنواع الإعلانات التي يرغب في رؤيتها المستخدمون دون التفريط في بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.

للعلم هناك العديد من المشاريع المشابهة والمنافسة لمشروع AdEx والمبنية على تقنية البلوكشين منها:

مشروع Bitclave و Basic Attention Token و qChain و adChain.

يتميز مشروع adex بأنه يوفر الشفافية والوصول الغير مقيد للمستخدمين واعتماد 0 رسوم نظير الخدمات المقدمة.

2- أهداف مشروع AdEx:

للعلم مشروع AdEx هو من أفكار نفس الفريق المؤسس لمنصة الترفيه بالفيديو Stremio لذا فإن Stremio هو الشريك الأول لمشروع AdEx.

يعتبر مشروع AdEx مشروع حديث النشأة ويصعب الحديث عن تفاصيل كثيرة حوله حيث ومثلما أشرنا في ماهيته بأنه يهدف لإطلاق منصة توفر الوساطة بين المعلنين والناشرين لتحسين الأنترنت من خلال عرض اعلانات غير مزعجة ولا تؤذي المستخدمين.

يهدف المشروع لتوسيع خططه المستقبلية من خلال التركيز أيضا على حل مشكلة تسعير الاعلانات.

وقعت شركة AdEx عدة شراكات مع جهات مختلفة أبرزها مع شركة النيو، Bitmain، Propy ، Harbour و iab…

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3- التعريف بعملة AdEx :

عملة AdEx تحتل المرتبة 316 على سلم موقع coinmarketcap بقيمة 0.12 دولار للوحدة في وقت كتابة هذا المقال.

العملة تم تصميمها بشكل مخالف عما هو البيتكوين حيث تعتبر في حد ذاتها نظاما بيئيا متكاملا يعمل على توفير منصة اعلانية آمنة وشفافة حيث تجمع بين الناشرين والمعلنين وحتى المستخدمين العاديين.

يهدف المشروع لإطلاق رمز ADXT ليعمل بمثابة المكافأة للمشاركين في المشروع.

معلومات عامة حول عملة AdEx:

القيمة السوقية الاجمالية للعملة: 9.1 مليون دولار.

الحجم الاجمالي للعملة: 100 مليون وحدة ADX.

الحجم المتوفر للتداول: 73.4 مليون وحدة ADX.

حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 644 ألف دولار.

العائد الاستثماري على العملة منذ إطلاقها في 1 يوليو 2017: سالب 40%.

أعلى قيمة وصلتها عملة AdEx هي: 3.71 دولار (يناير 2018).

أدنى قيمة وصلتها عملة AdEx هي: 0.07 دولار (نوفمبر 2018).

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