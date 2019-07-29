إدارة “ترامب” ترفع دعوى قضائية ضد منصة التداول BTC-e وتغرمها بـ100 مليون دولار

مؤخرا رفعت إدارة ترمب دعوى قضائية ضد منصة BTC-e التي تداول في العملات الرقمية المشفرة وضد مالكها “ألكسندر فينيك”.

الدعوى القضائية تم رفعها لمحكمة محلية في شمال كاليفورنيا.

فحوى الاتهام أن المنصة التداولية للعملات المشفرة توفر خدماتها لسكان الولايات المتحدة الأمريكية بدون الامتثال للقوانين واللوائح التي وضعتها السلطات المالية الأمريكية.

حيث فشلت منصة BTC-e في التسجيل لدى هيئة الخدمات النقدية FinCEN وفشلت أيضا في دمج الاجراءات القانونية المنصوص عليها.

كما أمتنعت المنصة عن الابلاغ عن أنشطة مالية مشبوهة وغير منتظمة.

ليتم تحديد غرامة مالية تقدر بـ100 مليون دولار، حيث تم فرض 88.6 مليون دولار كعقوبة على المنصة في حين أن 12 مليون دولار المتبقية تم فرضها على مالك المنصة.

أُتهم “ألكسندر فينيك” بغسل العملات المشفرة المسروقة والمقدرة قيمتها بمليارات الدولارات والتي تم سرقتها من منصات تداول مختلفة بما في ذلك منصة MT Gox والتي سُرق منها حوالي 850 ألف وحدة بيتكوين سنة 2014.

مما جاء في الشكوى أيضا أن منصة BTC-e ليس لديها أي سياسة تنظيمية أو اجراء واضح لمكافحة غسيل الأموال.

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إذ اعتبرت المنصة في نص الشكوى بأنها مهملة وغير مهتمة تماما بالتنظيمات القانونية.

يذكر أن الرئيس “ونالد ترامب” قد غرد في وقت سابق على تويتر بأنه غير معجب بالكريبتو.

إذ يعتقد أن العملات المشفرة هي مجرد وسيلة غير قانونية للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

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