عملة Litecoin قد تكون على وشك إنفجار سعري مع قرب الـ Halving ودخول العملة في الموجة الثانية

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يبدو أن عملة الـ Litecoin بالرمز LTC يمكن أن تعطي إنفجار سعري في الفترة القادمة ، وذلك بسبب قرب حدث الإنتصاف ” Halving ” -أي إنتصاف قيمة مكافأة توليد البلوك في شبكة بلوكتشين العملة- ، هذا بالإضافة إلى وقوع سعر العملة في الموجة الثانية من إنطلاقة صعود السوق.

هذا وقد أعطت العملة الرقمية التي تحتل المركز الرابع في تصنيف القيمة السوقية الإجمالية التقديرية في السوق إشارات صعودية متعددة لسعرها.

وها نحن على بعد أيام قليلة فقط من حدوث الإنتصاف ” HAlving ” على شبكة Litecoin ، حيث يكشف لنا تحليل موجات اليوت Elliott Wave الأولي أن سعر العملة قد أنهى الموجة الثانية من مساره التصاعدي.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

يفصلنا عن بداية حدث الإنتصاف Litecoin halving على شبكة بلوكتشين لايت كوين أيام قليلة ، ولكن

حتى مع وجود هذا المحفز الصعودي لسعر العملة في الأفق ، يبدو أن العملة تكافح في قيمتها بالساوتوشي مقابل عملة البيتكوين.

حيث أظهرت حركة سعر زوج عملة لايت كوين مقابل البيتكوين ( LTC / BTC ) وجود أربعة شموع حمراء متتالية على الرسم البياني في الشارت الشهري للعملة مقابل عملة البيتكوين ، وشهد هذا الركود انخفاض قيمة العملة من أعلى مستوياتها في عام 2019 عند سعر 1893900 ساتوشي والذي جاء في شهر أبريل الماضي للوصول إلى أدنى مستوى للعملة عند سعر 797600 ساتوشي في هذا الشهر ، وهذا يعني أن عملة لايت كوين قد إنخفض قيمتها السعرية بنسبة أكثر من 57 في المائة في ثلاثة أشهر.

ولكن الخبر السار هنا هو أن نهاية حركة التصحيح على سعر العملة قد تكون في الأفق ، حيث تقوم عملة Litecoin بإظهار إشارات صعودية متعددة multiple bullish signals مقابل عملة البيتكوين ، وإذا كان تحليلنا للعملة صحيحًا ، فقد يرتفع سعر زوج لايت كوين مقابل البيتكوين LTC / BTC بنسبة تصل لأكثر من 60 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة ، حيث ينتهي السوق من الموجة الثانية

يكشف تحليل موجات إليوت البدائي Elliott Wave أن سعر عملة Litecoin ربما يكون قد أنهى الموجة الثانية من مسيرته الصعودية Bull Run

هذا وفي حين أن الجميع مشغولون بالتنبؤ بما سوف تكون عليه الخطوة التالية لسعر عملة البيتكوين ، قامت عملة Litecoin بإظهار سلسلة من التحركات تعطي إشارات أن حركة التصحيح في سعر العملة قد وصلت أخيرًا إلى نهايتها.

حيث يظهر لنا تحليل موجات Elliott Wave الأولي على الرسم البياني في الشارت اليومي للعملة أن السوق قد أكمل الموجة الأولى ، وذلك عندما ارتفع سعر العملة إلى مستوى 1،893،900 satoshis في تاريخ 3 من أبريل الماضي ، ثم دخل السعر في الموجة الثانية ورسم موجة تصحيحية على نمط A-B-C wave ، حيث أنه عادةً ما تدفع الموجة التصحيحية A-B-C سعر الأصل إلى الانخفاض بنسبة 60 في المائة من قيمته ، ويلبي هذا الشرط الدخول في دوامة الهبوط للوصول إلى سعر 797600 ساتوشي في يوم 16 يوليو ، وهذا كما يظهر لنا في الموضوع التالي

نستعرض معكم المخطط البياني التالي التوضيحي لحركة سعر عملة لايت كوين مقابل البيتكوين على الشارت اليومي:

هذا وإذا كانت أعداد الموجة لدينا في التحليل دقيقة ، فهذا يعني أن تلك العملة الرقمية تبدو جاهزة لحدوث انفجار سعري ، حيث أن الموجة الثالثة هي أطول موجة ، أو بمعنى آخر يمكن أن يتجاوز سعر عملة Litecoin أعلى مستوى قد وصله في عام 2019 والذي جاء عند سعر 1893،900 ساتوشي.

عملة لايت كوين تعكس إتجاهها السعري بهدوء مع إعطاء إشارات صعودية على الإنطلاق Bullish Breakout

هذا وحتى إذا قمت بتحليل المخطط البياني لسعر عملة Litecoin من منظور التحليل الكلاسيكي ، فستظل تتوصل إلى نفس الاستنتاج ، أن العملة الرقمية قد أنهت موجة تصحيح السعر.

ولدينا هذا الرأي لأن الثيران -مؤيدي الإتجاه الصاعد- كانوا قادرين على الحفاظ على منطقة دعم عند سعر 870،000 ساتوشي ، وهذه تبدو خطوة قوية من جانبهم لأن الدببة – مؤيدي الإتجاه الهابط – قد نجحوا في اختراق هذا المستوى في يوم 15 من يوليو الماضي ، ومع ذلك لقد تدخّل المشترون بسرعة ورفعوا سعر العملة في السوق مجددًا فوق مستوى دعم 870،000 ساتوشي في يوم 17 يوليو الماضي.

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فيما تبدو حركة السعر هذه أنها قد شجعت الذين يريدون جمع العملة في القاع bottom pickers الذين كانوا يقفون على الهامش.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

هذا ونتيجة لاستعادة مستوى الدعم Support ، فقد اندلعت العملة الرقمية من نقطة الوتد المائل الهابط الكبير falling wedge الذي يظهر على الرسم البياني في الشارت اليومي في الصورة الموجود في الأعلى ، وهذا النمط هو نمط الانعكاس الصعودي bullish reversal pattern الذي يشير إلى أن سعر الأصل من المحتمل أن يرتفع.

وإذا كنت تريد مثالًا على ذلك ، فقد اخترق سعر عملة Litecoin أيضًا عن هذا الوتد المائل falling wedge في يوم 25 من مايو الماضي ، وفي غضون أسبوعين من ذلك ، نما سعر العملة الرقمية LTC بنسبة أكثر من 57 في المائة.

هذا ونتوقع حدوث نفس رد الفعل في حركة سعر العملة ، وذلك بالنظر إلى كيفية تحرك المؤشرات الفنية technical indicators لإظهار العلامات الصعودية على العملة ، وعلى سبيل المثال يشير مؤشر القوة النسبية اليومي RSI إلى وجود انحراف صعودي bullish divergence ، وهذا يخبرنا أن الزخم قد تأرجح إلى جانب صف الثيران – مؤيدي الإتجاه الصاعد- ، وعلاوة على ذلك لقد كان إختراق الوتد المائل الهابط falling wedge يقترن بحجم سيولة volume كبير ، وهذا الأمر يعطي مؤشر على رغبة المشترين في شراء العملة عند المستويات الحالية.

تلخيص الموضوع

إن عملة Litecoin قد تكون قد أخذت استراحة لبضعة أشهر ، ومع ذلك فإن تحليل على موجات Elliott Wave وتحليل الكلاسيكي على الرسم البياني للعملة يخبراننا بالشيء نفسه: أن حركة صعود العملة قد تكون ظاهرة في الأفق.

وفي الوقت الحالي ، قد يرغب المستثمرون المهتمون بـعملة الـ Litecoin في التفكير في شراء العملة بالقرب من مستوى دعم عند سعر 870،000 ساتوشي ، وذلك مع وضع أمر وقف الخسارة stop Lose عند سعر 830،000 ساتوشي ، ومع وضع هدف سعري للصفقة عند مستوى 1500000 ساتوشي ، سيكون المستثمرون في هذه الحالة على ربح بنسبة أكثر من 70 في المائة ، وذلك إذا عاد السوق إلى منطقة الدعم مرة أخرى ، ولكن إذا كنا مخطئين في تحليلنا للعملة ، فسوف يخاطر المستثمرون بإمكانية خسارة نسبة 4.6 في المائة فقط من رصيد الصفقة ، وهذه لا تعتبر نسبة مخاطرة سيئة مقابل نسبة المكافأة المرجوة risk-to-reward ratio .

إخلاء المسئولية: هذا المقال مخصص لأغراض معلوماتية فقط ولا ينبغي اعتباره بمثابة نصيحة استثمارية.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تعتقد أننا ننتظر قدوم موسم العملات الرقمية البديلة Alt Season في الفترة القادمة بالفعل أم أن علينا أن ننتظر لوقت أكبر من ذلك ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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