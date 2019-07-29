اعترفت منصة Robinhood والتي توفر خاصية تداول العملات الرقمية المشفرة بدون عمولة
عن تخزينها وترك لبعض كلمات مرور المستخدمين دون تشفير وفي نص عادي.
لحسن الحظ أن هاته الأرقام السرية لم تتسرب ويصل إليها أي طرف خارجي وإلا كانت لتكون الكارثة.
في البيان الصادر عن منصة Robinhood بينت أن الخلل حدث عند تسوية أحد المشاكل الفنية ما أثر وساعد على ظهور هاته المشكلة.
لذا ومن أجل التأكيد على مبدأ السلامة على مستخدمي منصة Robinhood أن يعاودو التحقق من البريد الالكتروني ويستخدمو خاصية التحقق بخطوتين.
في حوار خاضه المتحدث باسم منصة Robinhood مع قناة CNBC
أخبر بأن الشركة تدرك جيدا المشكلة الواقعة وقد تم التعامل معها وحلها في أقل من 48 ساعة.
كما أدلى ذات المتحدث بأنه لم يكن هناك أي اختراق أمني ولم يتمكن أي طرف ثالث من الوصول إلى كلمات المرور المكشوفة.
ولم يأتي البيان عن عدد الأشخاص المتأثرين بالخلل.
ترك كلمات المرور في ملف نص عادي خطأ وارد ارتكابه في العادة الشركات الصاعدة مثل شركة Robinhood وأن هذا الأمر ليس بجديد، إذ وحتى الشركات الكبرى مثل قوقل وفيسبوك اعترفوا بأخطاء مماثلة في وقت سابق.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحد منصات تداول العملات الرقمية تحتفظ بـ كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين بطريقة غير آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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