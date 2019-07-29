" يو إس كابيتال غلوبال" تقدم ١٠ ملايين دولار في صندوق عملات مشفرة قائم على التوكنات

تام شمس - الاثنين 29 يوليو 2019 08:44 مساءً - تقدم يو إس كابيتال غلوبال سكيوريتيز (USCGS)، للمستثمرين استثمار أسهم بقيمة ١٠ ملايين دولار في صندوق قائم على التوكنات، وذلك حسما كشف بيان صحفي نشر يوم ٢٩ يوليو. USCGS هي شركة تابعة لهيئة تنظيم الاستثمار في القطاع المالي (FINRA) تابعة لبنك الاستثمار الخاص بيو إس كابيتال غلوبال.

ووفقًا للبيان، تعرض USCGS للمستثمرين المعتمدين استثمارًا بقيمة ١٠ ملايين دولار في رأس المال الاستثماري الأول لصندوق رأس المال الاستثماري الرقمي الخاص سيتي بلوك كابيتال، NYCQ Fund LP. وبحسب ما ورد، فإن الصندوق، الذي تعتبر المؤسسة وكيل التوظيف الحصري له، يمتلك أسهم في شركات كبرى في مجال بلوكتشين والتكنولوجيا المالية.

ووفقًا للإعلان، يتضمن الصندوق أسهم في بورصة العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز"، ومنصة الأصول الرقمية ومزود عقود بيتكوين الآجلة (BTC)، باكت، وشركة بيانات أصول العملات المشفرة "نوميكس"، وشركة الوساطة الإلكترونية "تاغومي". وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة USCGS "تشارلز تاول" على التطوير قائلًا:

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"من خلال الجمع بين الحد الأدنى من مبالغ الاستثمار وفرص السيولة المبكرة، يمنح الصندوق المستثمرين المعتمدين إمكانية الوصول إلى استثمارات البنية التحتية في بلوكتشين والتي عادة ما تكون متاحة للمستثمرين من المؤسسات"

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية وبيانات العملات المشفرة الناشئة "ديجيتال أسيت داتا" أنها تلقت ٣,٢ ملايين دولار في التمويل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قاد الصندوق الاستثماري للمؤسس المشارك لريديت "أليكس أوهانيان" جولة تمويل أولي بقيمة ٣,٧٥ ملايين دولار لاستوديو ألعاب الفيديو المدعوم من بلوكتشين "هورايزون بلوكتشين غيمز".