محفظة سامسونج تضيف Pundi X كنظام للمدفوعات

يعد مشروع PundiX أحد المشاريع النشبطة في عالم العملات الرقمية وتعرف بأنها الشركة التي قدمت أول جهاز نقاط بيع قائم على تكنولوجيا البلوكشين ويعمل في 25 دولة حول العالم.

و قامت محفظة بلوكشين سامسونج بإضافة أول تطبيق قائم على التكنولوجيا المالية “فنتك” في النظام البيئي لـ سامسونج و الهدف الرئيسي هو توفير تجربة جديدة في إدارة الأصول الرقمية.

ووفقاً لإعلان مشروع PundiX, الآن بإمكان مستخدمي سامسونج جالاكسي إس 10 من إضافة تطبيق XWallet.

ويمكن للمستخدمين نقل العملات الرقمية المخزنة في محفظة بلوكشين سامسونج إلى تطبيق XWallet.

كما يمكنهم بعد ذلك استخدام العملات الرقمية لتنفيذ معاملاتهم المالية بشكل فوري وذلك عبر استخدام نظام الدفع العالمي لنظام Pundi X.

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وأطلق مشروع Pundi X أحد منتجاته (XPOS) و الذي يمكن المستخدمين من إرسال و تسجيل مدفوعات العملات الرقمية باستخدام تطبيق XWallet.

وبذلك الآن أصبح بإمكانك مستخدمي أجهزة سامسونج من تخزين العملات الرقمية بشكل آمن و نقلها إلى تطبيق XWallet لشراء احتياجاتهم اليومية.

يجدر بالإشارة إلى أن تطبيق XWallet يدعم عدد من العملات الرقمية الرئيسية مثل: البيتكوين BTC و الايثيريوم ETH و عملة بينانس BNB و عدد من العملات الرقمية الأخرى.

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