بنك الصين ينشر رسوم بيانية تعليمية حول البيتكوين لتعزيز ونشر ثقافة الكريبتو

نعيش في عالم مليء بالتناقضات.

ففي حين دولة الهند ومجموعة من الدول الأخرى تحارب العملات المشفرة والبيتكوين وتعتبرها احتيال وتهدف لمنع المواطنين لاستخدامها بشتى الطرق:

الهند: اقتراح جديد بفرض غرامات مالية والسجن لمستخدمي العملات المشفرة

نجد الصين الدولة المجاورة جغرافيا للهند تنشر رسوم بيانية توضيحية حول البيتكوين، البلوكشين، العملات المشفرة البديلة وغيرها لتعزيز ونشر ثقافة الكريبتو بشكل أكبر بين مواطنيها.

حيث قام بنك الصين الذي يعد واحد من أكبر أربع بنوك تجارية تابعة للدولة في الصين.

بوضع وعلى موقعه الالكتروني الرسمي معلومات مصورة تتناول عملة البيتكوين ومؤسسها وطريقة عمله.

عند نهاية سنة 2017 أطلق بنك الصين على البيتكوين تسمية “أسطورة الثروات”.

وبالرغم من تراجع قيمة البيتكوين عن المستوى العالي الذي وصله في وقت سابق (20 ألف دولار) إلا أنه مازال يحظى باهتمام كبير لدى الصينيين كغيرهم في شتى بقاع العالم.

خاصة بعد الاعلان عن عملة “ليبرا” من طرف فيسبوك فقد زاد الحديث حوله بشكل أكبر.

مما جاء في المنشور والرسومات التوعوية التي نشرها البنك الصيني عبارة:

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“كل شخص يتحدث عن البيتكوين ، لكن القليل منهم فقط يفهمون”

الرسومات والمنشور بشكل عام مكتوب باللغة الصينية.

وتهدف مثلما أخبرنا لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتغيير النظرة السلبية التي يُنظر لها للبيتكوين والعملات المشفرة.

ينقسم الرسم البياني لثلاث أجزاء رئيسية تتحدث بشكل عام حول قصة ساتوشي ناكاموتو وكيفية تعدين البيتكوين وكيفية عمل المحافظ الالكترونية.

ثم يتطرق الرسم البياني لتقلب أسعار العملة وبينما يغطي في الجزء الأخير التبني وماكنات ATM الخاصة بالبيتكوين.

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