دار النشر النمساوية المملوكة للدولة تُطلق محفظة عملات مشفرة باردة

تام شمس - الاثنين 29 يوليو 2019 03:48 مساءً - قامت شركة يوني كيو إكس، إحدى الشركات التابعة لدار النشر النمساوية، بتطوير أجهزة محافظ عملات مشفرة، وذلك حسبما كشف بيان صحفي تم نشره يوم ٢٩ يوليو.

ووفقًا للتقرير، تتيح محفظة الأجهزة - المسماة تشين لوك - التخزين دون اتصال للمفاتيح الخاصة مما يتيح الوصول إلى محافظ العملات المشفرة. ويُقال إن الجهاز قادر على توليد المفتاح الخاص، كما أنه مقاوم للماء والحرارة. وستكون المحفظة المعنية متاحة عبر شركاء الشركة، بما في ذلك توكينايز إكستشينج في سنغافورة وكوين فينيتي في أوروبا الوسطى.

ويزعم الإصدار أيضًا أن دار الطباعة الحكومية النمساوية متخصصة في تصنيع وثائق الهوية التي "تنفذ وتقدم حلول التخصيص لوثائق الهوية مثل جواز السفر النمساوي الآمن للغاية." تأسست شركة يوني كيو إكس في العام الماضي لتوسيع عملياتها في مجال الهوية الرقمية. وبحسب ما ورد طورت الشركة الفرعية خدمة تعريف الفيديو وتطبيق إدارة الهوية إلى جانب أجهزة المحفظة المعنية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن دايملر، الشركة الألمانية متعددة الجنسيات التي تقف وراء علامة مرسيدس بنز، قد اشتركت مع ريدل آند كود في أوروبا في بدء حلول بلوكتشين لتوفير حلول محفظة أجهزة مفتوحة للسيارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضًا، أبدت شركة سيمنز العملاقة العالمية للكهرباء والأتمتة والرقمنة اهتمامًا أيضًا في تبني حلول قائمة على بلوكتشين. وعلى وجه الخصوص، تستكشف سيمنز استخدام بلوكتشين في صناعة النقل.