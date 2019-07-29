اكتشاف خلل تقني في بلوكشين الريبل (XRP)… والفريق يعمل على إصلاحه

تقنية البلوكشين معرضة لبعض الهجمات وبعض المشاكل والتي يمكن أن تؤدي إلى توقفها عن العمل.

مؤخرا تم ظهور احتمال أن يتم استخدام أحد الأدوات التطويرية (تحمل اسم Indlmm) والتي تعمل على بلوكشين XRP

الأداة قام بتطويرها أحد المستخدمين المتطوعين ووضع هذه البرمجية بشكل مفتوح المصدر.

ما جعل احتمال أن يتعثر بهذه الأداة أحد المفسدين ويتم استخدامها بشكل أساسي كبريد عشوائي على الشبكة والتي قد تتسبب في انتفاخ الشبكة وتصبح الشبكة ثقيلة وتساهم أيضا في ارتفاع رسوم المعاملات.

صرح السيد “Wietse Wind” مؤسس أحد البوتات المشهورة على XRP مشيدا بالأداة مفتوحة المصدر و معبرا في الوقت ذاته عن قلقه من سوء استخدامها حيث قال:

“أنا قلق ما أن تستخدم الأداة بشكل عكسي”.

وأعرب العديد من المطورين الآخرين على مخاوف مماثلة.

يمكن تفسير المشكلة تقنيا كما يلي:

البلوكشين الخاص بالريبل لا يمكنه تخزين كم غير محدود من المعلومات كغيره من باقي شبكات البلوكشين.

إذ وكلما زاد حجم البلوكشين كلما وجد المستخدمين صعوبة في تنزيل السجل الكامل للمعاملات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم (حجم شبكة البيتكوين بالكامل لغاية اللحظة 226 جيغا).

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ما يعني أنه وإن تم مهاجمة الشبكة بواسطة هذه الأداة Indlmm فيمكن ارسال بريد عشوائي على الشبكة وتحميلها بملفات ضخمة ما يجعل عمل الشبكة بطيء للغاية وترتفع تكاليف تشغيلها.

للعلم أن شن هجوم مماثل يتطلب عتاد قوي ليقوم بذلك إلا أن الخطورة تبقى قائمة.

تم مناقشة هذا الخلل على مجموعة Discord القائمة على موقع 4chan إلا أن التنسيق بين المطورين باء بالفشل.

لذا فالنقاش مازال قائم لحل المشكلة المحتملة، ومن بين الحلول المقترحة اضافة وفرض رسوم اضافية كحصن وضمان عدم شن هجمات على الشبكة.

تفاعل السيد “ديفيد شوارتز” المدير التقني للريبل معلقا حول الهجوم المحتمل قائلا:

“إن الخطر لا يتمثل في هجوم قصير الأجل، لكن هذا الهجوم قد يضر على المدى البعيد ويزيد من تكلفة تشغيل الخادم ويحفظ التاريخ لمدة طويلة من الزمن، لذا من الأفضل معالجة المشكلة في أوانها”.

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