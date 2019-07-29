الكشف رسمياً عن موعد إطلاق منصة NASH لبيع و شراء العملات الرقمية

بدأ مجتمع العملات الرقمية بمراقبة منصة NASH “وهو الأسم الجديد لـ منصة NeonExchange” في مطلع عام 2018 وبدأ المجتمع يهتم في تفاصيل المشروع.

وما يميز المنصة هو أنها تركز على إطلاق منصة لامركزية قادرة على توفير منصة سهلة الاستخدام و الاستفادة من مميزات اللامركزية مثل رفع مستوى الأمان و معالجة المخاطر الأمنية الأخرى المرتبطة بالمنصات اللامركزية.

وكشف فريق عمل منصة NASH بأن المنصة سيتم إطلاقها رسمياً يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس القادم.

وسيتم إطلاق المنتج المبدئي أولاً وسيتم إتاحة تداول عملة النيو (NEO) مقابل عملة الايثيريوم (ETH) و عدد من أدوات إدارة الاستثمارات وخيار شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية.

ويرى البعض بأن منصة NASH قد تواجه بعض الصعوبات في جذب سيولة إلى المنصة وذلك بسبب سيطرة منصة بينانس اللامركزية (DEX) على صناعة المنصات اللامركزية.

حيث يبلغ حجم التداول في منصة بينانس اللامركزية (DEX) حوالي 6 ملايين دولار يومياً, ويليها منصة IDEX بتداولات تقارب 930,000 دولار يومياً.

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وهل تعتقد بأن منصة NASH قادرة على التغلب على المنافسة؟ أم أن تأجيل إطلاق المنصة قد يتسبب في فشل توجه السيولة إليها؟ انضم إلى مجموعة الخليج 365 على التيليجرام لمناقشة الأمر.

رابط التسجيل في منصة NASH

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