حسب دراسة : قرابة 40 بالمائة من المستثمرين الأمريكيين مهتمون بالبيتكوين

الأسهم والسندات لديها الآن بعض المنافسة الشديدة إذ يستكشف المستثمرون الأمريكيون بشكل متزايد فكرة إضافة البيتكوين إلى محفظة استثماراتهم و ذلك وفقًا لدراسة أجرتها Grayscale Investments و Q8 Research فمن بين 1100 مستثمر في الولايات المتحدة تم استطلاع آرائهم في مارس وأبريل كان ما يقرب من 40 في المائة منهم مهتمين بامتلاك البعض من عملة البيتكوين. و وفقًا لـ Grayscale فإن هذا يمثل سوقًا محتملاً لأكثر من 21 مليون مستثمر من عموم السكان.

في حين أن التخصيص النموذجي للأصول بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين هو 60/40 في شكل أسهم و سندات مالية على التوالي فيجب أن تتوسع هذه النسبة الآن لتشمل العملات الرقمية إذ يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن عوائد غير ممكنة في فئات الأصول الأخرى.

و وفقا للتقرير:

” الغالبية العظمى من المستثمرين (83٪) مدفوعين بقوة بفكرة إستثمار مبالغ صغيرة في عملة البيتكوين اليوم و معرفة كيفية أداء استثماراتهم ثم توسيعها لاحقًا فهم مقتنعون بأن للبيتكوين إمكانات كبيرة للنمو بفضل ندرة العملة و ازدياد الطلب عليها. “

توصل توماس لي من مؤسسة Fundstrat إلى تخصيص 1-2 في المائة من الاستثمارات لعملة البيتكوين و التي ستعزز السوق الإستثمارية لهذا العام بمعظم المحافظ الاستثمارية.

ترجمة التغريدة :

” إذا كان المستثمر قد خصص 2٪ من محفظته للبيتكوين ، فإن تخصيص هذا القدر البسيط جدا قد أضاف 400 نقطة أساس إلى عائده الإجمالي. واو وبالتالي ، فإننا ننصح بتخصيص 1-2 ٪ للعملات الرقمية. و بالنسبة لأولئك الذين يريدون تجنب المحافظ الرقمية ، استخدم grayscale $ GBTC و CoinSharesCo ETN “

و في الواقع توجد علامات في كل مكان على أن المستثمرين “يزدادون ” على نحو متزايد (كما يقول أنتوني بومبليانو من مورغان كريك عن المؤسسات ) و يكتسبون المزيد من فرص التعرض للعملات الرقمية و قد يكون البعض يستثمرون في البيتكوين لادخاره من أجل التقاعد.

ترجمة التغريد :

لديّ عش بيض لطيف إلى حد ما من الـ bitcoin وبعض العملات الرقمية الأخرى. “نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. لقد تجاوزنا مرحلة “هل هذا إستثمار ؟” ، فالمستشارون. في الواقع يشيرون إلى الحافظات الرقمية باعتبارها عش بيض . مرحبا بكم في 2019.

إذا كنت تتساءل عن نوع المستثمرين الذين تجذبهم عملة البيتكوين فكما يشير التقرير يميل هؤلاء الأفراد إلى تحمل مخاطر أعلى إلى حد ما ، لكن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لفئة الأصول الرقمية إضافة إلى ذلك ينتمي المستثمرون الذين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً ببضع سنوات من متوسط عمر مستثمر سوق الأوراق المالية ، إلى أحزاب سياسية ومستويات دخل مختلفة بشكل متساو تقريبا مع إرتفاع النسبة المائوية للرجال (57 في المائة) عن النساء (43 في المائة).

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بما أن Grayscale Investments وراء حملة “Drop Gold” ، فإنه ليس من المستغرب أن تستكشف علاقة BTC / gold الديناميكية. و في الواقع هناك ترابط بين هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في البيتكوين وأولئك الذين يهتمون بالذهب.

لا عجب أن المستثمرين الأمريكيين مهتمون أكثر بالعملات الرقمية أكثر من أي وقت مضى. حيث تلقت الـ Bitcoin الكثير من الإهتمام من وسائل الإعلام في عام 2019 و جعلت صناعة الخدمات المالية من السهل أكثر من أي وقت مضى الاستثمار فيها خاصة مع دخول لاعبين مثل Fidelity إلى المعركة.

و يبحث التجار بشكل متزايد عن طرق لقبول العملات الرقمية ، بما في ذلك الفرق الرياضية مثل Miami Dolphins ، التي بدأت مؤخرًا في استخدام Litecoin كوسيلة للدفع و من المتوقع أيضًا أن تتضمن السلسلة الدرامية “Billions” لشوتايم المزيد من الإهتمام بالمجال الرقمي الآن بعد أن انضم مؤلف كتاب “المليارديرات من البيتكوين” بن ميزريش إلى البرنامج ككاتب و مع إرتفاع سعر البيتكوين عند 10000 دولار والتنبؤات الصعودية للنصف الثاني من هذا العام فمن المحتم أن يجذب البيتكوين انتباه المزيد من الأميركيين.

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المصدر :

www.ccn.com

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