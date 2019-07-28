قبل أن ندخل صلب الموضوع ونتعرف على أهم 10 نصائح للحفاظ على محفظتك في المنصات اللامركزية

نقتبس مما أشارت إليه بينانس مؤخرا:

” كمستخدم لمنصة بينانس اللامركزية يجب أن تحتفظ بأموالك وتتحمل مسؤولية ذلك بالكامل، حيث لن يستطيع أحد مساعدتك في استعادة محفظتط اذا فقدت مفتاحك الخاص.

بعد انشاء حساب على منصة بينانس اللامركزية سيقوم نظام بينانس DEX بإنشاء ملف Keystore مشفر وبه كلمة مرور محمية.

يحتوي هذا الملف Keystore على المفتاح الخاص بك والعنوان، ويكون في العادة هذا الملف محمي بكلمة سر، كما يتم انشاء عبارة استذكار كنسخة احتياطية.

بالعودة للموضوع فإن أهم 10 نصائح لحماية أموالك عند استخدام منصة بينانس اللامركزية (DEX) هي كما يلي:

1- لا تشارك عبارة التذكر مع أي شخص

لأنه وفي حالة علم أحد بعبارة التذكر فسيكون له وبسهولة التحكم في أموالك، لذا لا تشارك العبارة مع أي أحد حتى CZ نفسه.

2- لا تخزن عبارة التذكر في بريد الكتروني أو في ملف نصي غير مشفر

لأنه وفي حالة فقدان السيطرة على البريد الالكتروني والجهاز فقد تخسر أموالك.

3- حذار من نسيان عبارة التذكر

من الأهمية بما كان حفظ عبارة التذكر في مكان آمن ويمكن الوصول إليه لتجنب احتمال فقدانه، عندها لا يمكن لأحد مساعدتك في استرجاعه.

4- لا تستخدم عبارة التذكر في فتح المحفظة

من الأسباب التي تساعد على فقدان المحفظة والاستيلاء عليها من قبل المحتالين استعمال عبارة التذكر في فتح المحفظة في حال كان جهازك مخترق، أو ما إذا كان الموقع احتيالي، لذا الحذر واجب.

5- لاترسل الأموال لعناوين لم يتم التحقق منها

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أعلم جيدا أن المواقع والمؤسسات الحقيقية والرسمية لا تطلب منك ارسال أموالك المشفرة لعناوين معينة للتأكد وإن طالبتك أحد الجهات بذلك فأعلم أنها محتالة.

6- لاتستخدم أدوات التداول الآلي (بوت التداول) الغير موثوقة

قد تضطر لإدخال مفتاحك الخاص في أحد برامج التداول الآلي (البوت)، عندها يصبح مفتاحك ومحفظتك عرضة للخطر خاصة إذا كانت الجهة المتعامل معها غير موثوقة 100%.

7- لا تستخدم محفظتك وعبارة التذكر بشكل مباشر في المعاملات

يعني يمكن استخدام جهازين: الجهاز الأول يمكن استخدامه في التوقيع على المعاملات، الجهاز الثاني استخدامه في حفظ المعاملات الموقعة وبثها لجهاز آخر متصل بالانترنت.

8- لا تصدق أي رسائل استباقية اعلانية من منصة يبنانس اللامركزية

ذلك لأن المنصة لا تفعل ذلك ولديها فريق رسمي لدعم العملاء يمكن الاتصال به ولن تتلقى منه أي اتصال يبادر لك أولا.

9- استخدام محفظة باردة

عند الرغبة في الاستثمار طويل الأمد من المنطقي الابقاء على المحفظة بعيدا عن الانترنت ولا تتصل بها إلا نادرا.

10- ممارسة سلوكات سلمية للبقاء آمن

من بين أهم الممارسات الواجب اعتيادها استخدام جهاز نظام تشغيله محدث، مع التحديث المتتصفح الخاص بالوصول للمنصة اللامركزية أو أحدث اصدار من تطبيق يمكن من الوصول للمنصة، وتجنب استخدام الاضافات الغير موثوق بها.

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