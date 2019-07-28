تعرف على مشروع (Loopring) و عملة (LRC) الرقمية

نقدم ونتعرف بشكل دوري في موقع الخليج 365 على عملة من العملات المشفرة، ونتطرق لثلاث عناصر رئيسية للتعريف بها وبمشروعها ونتطرق في الغالب للنقاط الثلاث الرئيسية التالية:

التعريف بماهية المشروع وكيفية عمله.

فريق المشروع / أهداف المشروع وخططه المستقبلية.

التعريف بالعملة المشفرة وموجز حولها

1- التعريف بماهية مشروع Loopring:

Loopring هو بروتوكول تبادل الرموز مفتوح المصدر موجه للاستخدام في منصات التبادل اللامركزية.

يعمل البروتوكول ويتوفر على ثلاثة بيئات مختلفة وهي الايثيريوم، النيو و Qtum.

وبفضل هذا البروتوكول يمكن التنفيذ الآلي للعمليات التبادلية بواسطة استخدام العقود الذكية المفتوحة والمجانية ويمكن أن تستخدم من قبل التطبيقات اللامركزية (dApps).

بالنسبة للمؤسسة التي تقف وراء المشروع فهي شركة غير ربحية تقع في شنغهاي – الصين.

تعد التبادلات اللامركزية أحد التقنيات التي ينظر إليها بشيء من الايجابية مستقبلا، وهناك عدة شركات تتنافس لجعل رسوم المعاملات منخفضة وتتم بسرعة.

من بين أهم المنافسين لمشروع Loopring مشروع 0X و مشروع Waves.

2- أهداف مشروع Loopring:

يهدف مشروع Loopring ليكون بمثابة قاعدة قياسية مفتوحة لتطوير التطبيقات اللامركزية التي تدمج وتوظف عمليات تبادل العملات المشفرة.

حيث يعمل مشروع Loopring على عدم طلب من صاحب الرمز المميز ايداع أو قفل ما بحوزته في منصة التداول.

إذ وحتى عند عملية التداول تبقى الرموز المميزة على البلوكشين في عناوينها الأصلية.

للمشروع رمز مميز هو “LRC” يعمل على وظيفتين أساسيتين هما:

يتم استخدامه كغاز لتزويد العقود الذكية.

يتم وضعه في العقود الذكية كمكافأة لصانعي أوامر الطلب.

تعتبر شبكة الايثيريوم الملاذ والقبلة المفضلة للمنصات اللامركزية.

إلا أن بعض الحكومات غير راضية تماما عن هاته المنصات التداولية اللامركزية وترى فيها خطورة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من المشاكل الأخرى.

3- معلومات حول عملة LRC:

تدير مؤسسة Loopring ثلاث رموز مميزة هي كل من: LRC و LRQ و LRN

تجدر الاشارة بأن loopring ليست منصة تداول لامركزية بل هي أدة تطوير وصيانة للمنصات اللامركزية.

الرموز الثلاثة التي تديرها Loopring تختلف باختلاف الشبكة القائمة عليها:

عملة LRC قائمة على بلوكشين الايثيريوم.

عملة LRN قائمة على بلوكشين النيو.

عملة LRQ قائمة على بلوكشين Qtum.

تعتبر عملة LRC هي العملة الأكثر استخداما وشيوعا.

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* معلومات اضافية حول عملة LRC:

– عملة LRC مدرجة في عدة منصات تداولية كبرى مثل:

منصة بينانس، بيتركس، Upbit، CoinExchange، HitBTC، OKEx، IDAX…

– العملة مدرجة للتداول نظير البيتكوين والايثيريوم بصفة أكبر.

– القيمة السوقية الاجمالية للعملة: 37.7 مليون دولار.

– الترتيب على موقع coinmarketcap: 126

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 2.59 دولار (شهر جانفي 2018).

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.027 دولار (شهر سبتمبر 2017).

– القيمة التداولية في 24 ساعة الأخيرة: 3.3 مليون دولار

– الحجم الاجمالي المتوفر للتداول: 892 مليون وحددة LRC

– الحجم الاجمالي المتوفر من العملة: 1.3 مليار وحدة LRC

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