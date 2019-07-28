كوين لانش تصل إلى تسوية بقيمة ٥٠٠٠٠ دولار مع هيئة الأوراق المالية في أونتاريو

تام شمس - الأحد 28 يوليو 2019 08:43 مساءً - وافقت شركة استشارات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) "كوين لانش" على دفع ٥٠٠٠٠ دولار إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC)، وفقًا للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهة المنظمة بتاريخ ٢٤ يوليو.

ووفقًا لما ذكره المحامي التجاري والمبرمج السابق إيفان توماس، تمت استشارة كوين لانش على اثنين من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، BCZERO (جمع الأموال لفريق سباقات الشاحنات على الطرق الوعرة التشيكي) وECOREAL (جمع الأموال لمنتجع برتغالي)، وكلاهما وُجد أنهما أوراق مالية. وقد ورد أن كوين لانش أنشأت التوكنات والتقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية، ونصحت بهيكل البيع وقدموا طلبات، بما في ذلك طلبات لبورصات العملات المشفرة للإدراج.

ووفقًا لتوماس، وجدت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو أن الخدمة كانت فعلًا لتعزيز تجارة توكنات الأوراق المالية لأنها كانت مفيدة في جذب المستثمرين. وقد وافقت شركة الاستشارات على دفع غرامة بقيمة ٥٠٠٠٠ دولار كتسوية.

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وبحسب ما ورد أشارت الهيئة التنظيمية أن العقوبة المفروضة كانت متواضعة ولكنها مناسبة لأن كوين لانش لم تكن على علم بمتطلبات التسجيل، وتعاونت مع الجهة المنظمة واتخذت خطوات علاجية. والجدير بالذكر أن توماس أشار إلى أن الشركة الناشئة حذفت المفاتيح الخاصة التي تمنح حق الوصول إلى التوكنات التي حصلت عليها كتعويض. وعلق أيضًا:

"على الرغم من أن الجهات الرقابية التي تتخذ إجراءات صارمة ضد الطرح الأولي للعملات الرقمية تميل إلى التركيز على الجهات المصدرة، فإن الدرس الكبير هنا هو أن قوانين الأوراق المالية يمكن أن تنطبق على الأنشطة التي تتجاوز إصدار التوكنات، بما في ذلك الأنشطة التي لا تنطوي على شراء أو بيع التوكنات."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة دعوى ضد الشركة الناشئة الكندية KIK بسبب عملية عرض توكنات غير مسجلة بقيمة ١٠٠ مليون دولار.