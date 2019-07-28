“الحرب على البيتكوين” موجودة هنا تقريبًا – وقد تصبح سيئة

قد يكون هذا الشي للأفضل أو ربما للأسوأ ، أصبحت عملة البيتكوين الآن على المسرح السياسي العالمي .

تم مناقشة البيتكوين في الكونغرس ، وانتقده دونالد ترامب على تويتر ، ووصف وزير الخزانة العملة الرقمية بأنها تهديد للأمن القومي ، وحث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توخي الحذر منها .

وفي الوقت نفسه ، اقترحت الهند للتو حظرا شاملا على عملات البيتكوين بينما تتدافع الصين لإنشاء عملة رقمية خاصة بها.

وفقًا للأطروحة التي كتبت بواسطة Eric Voskuil ، سوف تمر البيتكوين بأربع مراحل في معركتها مع الدول والمنظمين .

شهر العسل

السوق السوداء

منافسة

استسلام

يمكن القول إن الولايات المتحدة في مرحلة “شهر العسل” في الوقت الحالي حيث في هذه المرحلة لا تحظر الحكومات عملات البيتكوين بالكامل ، لكنها تمارس ضغوطًا تنظيمية شديدة على الشركات العاملة في نظام البيتكوين البيئي.

” تتميز هذه المرحلة برغبة وكالات الدولة في الاحتفاظ بالسيطرة التنظيمية. ”

لقد رأينا هذا بالفعل في الولايات المتحدة مع تطبيق تراخيص أنشطة العملات الرقمية “BitLicense” ، كما ضاعفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ومنظمة حماية المستثمرين في أمريكا رعاية العملات الرقمية هذا الشهر ، بينما قال وزير الخزانة “Mnuchin” إن العملات الرقمية ستتم على حد قوله في “أعلى المعايير”.

مرحلة السوق السوداء هي التالية ، حيث تحظر الحكومات بشكل كامل التعامل مع البيتكوين والتعدين (حيث أن بيتكوين محظور بالفعل في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ) ، وهذا يحدث عندما تشعر الدول بأن احتكارها لسلطة المال مهددة .

الهند هي أحدث ولاية تقترب من مرحلة السوق السوداء فقد اقترح المنظمون الهنود فرض حظر كامل على جميع انشطةالتعامل مع بيتكوين أو تعدينها .

خلال مرحلة السوق السوداء ، يتوقع Voskuil أيضًا أن الدول قد تصدر عملاتها الرقمية الخاصة بها :

“قد يتزامن هذا مع اعتماد أموال جديدة رسمية من قبل البنوك” Advertisements

مرة أخرى ، هذا يشبه بشكل مخيف إقتراح الهند و يتصور المنظمون أن “الروبية الرقمية” هي العملة الرقمية الوحيدة التي ستكون قانونية في البلاد.

قائمة البلدان التي تجرب عملتها الرقمية الخاصة بها تنمو بسرعة مثل الصين وإيران وفنزويلا وروسيا وهذه ليست سوى عدد قليل من الأسماء الأكثر شهرة .

كما يعترف Voskuil ، هذه المراحل غالباً ما تتداخل وتختلف من منطقة إلى أخرى ، وما نراه الآن هو القوى العظمى في العالم التي تعمل في مكان ما بين مراحل شهر العسل والسوق السوداء ، ولكن إذا بدأت الدول العمل معًا للقضاء على العملات الرقمية ، فقد تصبح الأمور قبيحة حيث مع تعاون الدول لحماية أموالها ، فقد يصبح هذا “حربًا عالمية على بيتكوين .

كما أوضح نيك كارتر ، الشريك المؤسس لـ coinmetrics.io والشريك في Castle Island Ventures ، من المرجح أن تشدد الولايات المتحدة التنظيم أكثر من إصدار حظر صريح على العملات الرقمية حيث قال :

لا أقول أنه من المضمون أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة ، لكنني أعتقد أن المنظمين يمكنهم بالتأكيد تشديد الخناق بدلاً من الحظر الكامل .

ستكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل البيتكوين وبينما تستيقظ الحكومات على حقيقة أن عملة البيتكوين لن تختفي ، فهل تميل نحو التنظيم المتردّد؟ أم أنها ستشن حربا عالمية على العملات الرقمية ؟

اقرأ مقال Eric Voskuil الكامل لمعرفة المزيد حول هذه النظرية ، وماذا سيحدث بعد ذلك إذا نشبت حرب عالمية على البيتكوين.

المصدر : CCN.COM

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